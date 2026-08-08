Nici România, nici Bulgaria nu au detectat drona care a explodat la 100 de metri de graniță, pe traseul Coridorului Vertical de Gaze

Nici România, nici Bulgaria nu au detectat drona care a explodat la 100 de metri de graniță, pe traseul Coridorului Vertical de Gaze. FOTO: Getty Images

Nici autoritățile bulgare, nici cele române nu au reușit să detecteze drona care a traversat, sâmbătă dimineață, spațiul lor aerian și apoi a explodat la 1.000 de metri de o stație de comprimare a gazelor de lângă Kardam, una din locațiile cheie de pe Coridorul Vertical al Gazelor.

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.



De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, a comunicat Ministerul Apărării.



MApN precizează că monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor României și va comunica, în măsura în care vor apărea informații relevante, date suplimentare.

„Zgomotul provenit de la această dronă a fost înregistrat de poliția de frontieră din România, iar apoi s-a auzit o explozie puternică de la detașamentul poliției de frontieră din General Toșevo, care se află în această zonă. Locația exploziei dronei a fost identificată imediat. În prezent, unități ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării se află acolo, stabilind tipul de dronă. Zona a fost împrejmuită. Nu există victime printre persoane, clădiri sau infrastructură”, a adăugat prim-ministrul bulgar Rumen Radev, potrivit BNR News.

Potrivit lui Radev, drona nu a fost detectată nici în spațiul aerian bulgar, nici în cel românesc. „Nicio dronă neidentificată nu a fost detectată în spațiul aerian românesc sau în spațiul nostru aerian”, a anunțat premierul. „De asemenea, nu avem informații de la Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate, care monitorizează spațiul aerian de pe tot teritoriul Europei de Sud”, a adăugat el.

Radev a adăugat că se face tot posibilul pentru a stabili tipul de dronă.

„Ca urmare a celor întâmplate acum două săptămâni în România, trei drone Shahed au fost doborâte de Forțele Aeriene Române. Am reacționat imediat, astfel că Ministerul Apărării a consolidat acoperirea radar și capacitățile de supraveghere în această zonă”, a declarat prim-ministrul. „Continuăm să monitorizăm situația și să întărim supravegherea. După acest incident, forțele și activele Poliției de Frontieră vor fi bazate pentru detectarea și combaterea dronelor - de la granița cu Turcia până la granița cu România”, a adăugat el.

Radev a anunțat, de asemenea, că există fotografii cu drona, dar că momentan nu poate să anunțe tipul de mașinărie.

„Dar nu este o dronă de jucărie. Este o dronă mai mare. Potrivit polițiștilor de frontieră, s-a auzit o explozie puternică, cu fum negru, iar drona a căzut într-un câmp de floarea-soarelui. Un lucru este sigur - drona avea o cantitate solidă de explozibil”, a fost categoric prim-ministrul.

„Nu a fost detectată în spațiul aerian românesc, nu a fost detectată în spațiul nostru aerian dintr-un motiv simplu - aceste drone sunt greu de detectat din cauza dimensiunilor lor reduse. În al doilea rând, atunci când zboară la altitudine mică, nu se poate asigura o astfel de densitate de acoperire a coordonării radio care ar garanta detectarea unor ținte aeriene de dimensiuni mici, care zboară la joasă altitudine. Aceasta este o provocare.

După cum știți, procedura de livrare a radarelor digitale tridimensionale moderne este amânată ani de zile. Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera procesul de livrare a acestora, dar va trebui să așteptăm mai mult. Până acum, există informații despre o singură dronă. Dacă vom găsi ceva mai mult, bineînțeles că vă vom informa”, a explicat Radev după o întrebare din partea BNR.

Kardam este una dintre locațiile cheie de pe Coridorul Vertical al Gazelor

Potrivit deputatului opoziției Ivaylo Mirchev, Kardam este una dintre locațiile cheie de pe Coridorul Vertical al Gazelor, o rută strategică pentru transportul gazelor naturale lichefiate din Grecia prin Europa de Sud-Est și Centrală. Coridorul leagă Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina, scrie Euronews.

Incursiunea are loc după ce forțele române au doborât trei drone în spațiul său aerian în decurs de doar trei zile, la sfârșitul lunii iulie. Oficialii români au declarat că cel puțin una dintre aceste drone a fost identificată ca fiind de tipul Shahed, folosit de forțele ruse.

România a înregistrat o creștere a incidentelor și incursiunilor legate de drone în spațiul său aerian în ultimele luni, ceea ce a intensificat tensiunile în regiune și a declanșat un val de solidaritate din partea oficialilor UE.

În luna mai, o dronă rusească care transporta explozibili s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, provocând un incendiu la acoperiș și rănind două persoane.

Luna următoare, o dronă navală ucraineană a explodat și ea în portul românesc Constanța. Armata ucraineană a declarat că aceasta a deviat de la curs ca urmare a interferențelor rusești în războiul electronic.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit astfel de incidente „o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.