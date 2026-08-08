MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania: Cod roșu de risc de incendii de vegetație. Ce li se recomandă românilor

1 minut de citit Publicat la 15:35 08 Aug 2026 Modificat la 15:35 08 Aug 2026

MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania: Cod roșu de risc de incendii de vegetație. FOTO: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea autonomă valenciană asupra faptului că autoritățile locale au instituit un cod roșu de risc de incendii de vegetație, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis sâmbătă, în prezent sunt înregistrate incendii de vegetație în localitățile Sierra Engarceran, Culla și Tirig din provincia Castellan.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația "Călătorește informat".