Ungaria îi avertizează pe participanții la Festivalul Sziget să nu traverseze Dunărea prin apă

O mare parte din ceea ce este astăzi Ungaria a fost cândva un paradis al zonelor umede. FOTO: Profimedia Images

Guvernul ungar a avertizat sâmbătă pe site-ul său că, în pofida nivelului fără precedent de scăzut al Dunării, traversarea prin apă dinspre Buda pentru a ajunge pe Insula Hajogyari (Óbuda), locul în care se desfăşoară anual Festivalul Sziget din Budapesta, ar putea fi o aventură periculoasă, informează agenţia de presă MTI.

Poliţia a izolat zona şi a amplasat panouri de avertizare.

De asemenea, poliţiştii vor patrula zona pe durata festivalului, care se va desfăşura în perioada 11-15 august, se precizează pe site.

Dunărea a atins un nou minim istoric al debitului, joi, de doar 1.400 mc/s, cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Valoarea este sub recordul negativ din 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media lunii august, toate acestea în timp ce temperaturile ridicate fac ravagii.

Săptămâna aceasta, premierul Peter Magyar anunțase că nivelul apei Dunării în zona centralei nucleare Paks din Ungaria a crescut cu 3 centimetri.