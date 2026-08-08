Radu Miruță spune că Rusia își va schimba tactica privind dronele, iar România trebuie să se adapteze: „Va fi o o altă reacţie”

Radu Miruță. sursa foto: Agerpres

Decizia militară de a doborî o dronă etichetată drept „ostilă” este una imediată, a declarat ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care a adăugat că e de aşteptat o schimbare a tacticii Rusiei în folosirea acestor aparate, iar România va trebui să se readapteze în acest context, potrivit Agerpres.

Oficialul guvernamental a declarat, într-un interviu la Digi 24 difuzat sâmbătă, că periodic la nivelul Ministerului Apărări Naţionale (MAp) se fac analize cu privire la capabilităţile de care dispune România pentru a identifica rapid şi a doborî dronele care ajung pe teritoriul naţional. El a fost întrebat şi dacă a observat o schimbare a tacticii Rusiei în acest sens.

„Şi asta, şi o schimbare a modului în care noi am decis interceptarea acestor drone. Cele două se potrivesc temporar, pentru că şi Rusia îşi va schimba tactica şi noi vom fi nevoiţi să readaptăm ceea ce şi-a demonstrat funcţionalitatea", a răspuns Miruţă.

Totodată, el a fost întrebat dacă dronele ruseşti sunt trimise deliberat în spaţiul aerian al României.

„Nu ştiu, dar văd că drone pe care scrie 'Made în Rusia' intră în România fără să aibă autorizaţie, fără să respecte dreptul internaţional, România fiind o ţară care nu se află în război. Este o regulă extrem de precisă care spune că ţara de pe poarta căreia a ieşit o astfel de dronă este responsabilă oriunde ajunge această dronă. (...)

Dacă vin 150 de drone nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacţie pe care o va avea Armata Română atunci. Decizia de a doborî drona este una imediată, în secunda în care este etichetată ca fiind ostilă", a subliniat Radu Miruţă.

În contextul în care România nu este în război, el a susţinut necesitatea unui protest diplomatic ferm.

„Nu cred că este nevoie de o escaladare militară, dar cred că este nevoie de un protest diplomatic. De unde până unde, România trebuie să-şi consume constant resurse pentru a doborî drone trimise din Rusia, care nu au voie să intre în România?

Totuşi, haideţi să ne uităm la situaţie aşa cum e ea în realitate, România nu este o ţară aflată în război, România nu are declarat un război faţă de Federaţia Rusă. De ce sunt trimise aceste drone într-o ţară în care situaţia este de o cu totul altă natură decât e în Ucraina? Mă rog, unele sunt lovite de apărarea antiaeriană din Ucraina, altele sunt deviate, unele ciupesc foarte puţin spaţiul aerian", a mai afirmat ministrul interimar al Apărării.

El a afirmat că piloţii români care au doborât dronele ruseşti în spaţiul aerian al NATO au fost apreciaţi inclusiv de comandanţi britanici şi alţi reprezentanţi ai ţărilor aliate.

„Comandantul militar de acolo a ştiut numele pilotului român. Era un comandant din Marea Britanie care mi-a spus: 'Domnule ministru, nu vă daţi seama, între noi piloţii, ce artă a reuşit acest băiat. Este o chestiune profesională fantastică pe care un pilot o reuşeşte'. Sunt convins că aşa este şi meritul acestor oameni, este unul dincolo de pasiunea şi de obligaţia pe care o au. Sunt nişte artişti care reuşesc să facă lucruri fantastice şi să se vorbească despre România aşa de frumos", a evidenţiat ministrul Miruţă.

Totodată, el a mai menţionat că în condiţiile în care nu existau bazele legale pentru ca piloţii români care au doborât drone ruseşti să fie recompensaţi, s-a găsit modalitatea pentru a fi avansaţi în grad înainte de termen.