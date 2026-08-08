Nicușor Dan insistă că există un acord pentru adoptarea euro: „Obiectivele pot fi atinse dacă partidele renunță la agendele politice”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a reiterat, vineri, existența unui „acord de principiu între partide” cu privire la adoptarea monedei euro. „Toate aceste obiective pot fi atinse numai dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează în interesul cetățenilor care le-au ales”, a scris el, pe X, după raportul Moody's.

„În ceea ce privește adoptarea monedei euro, având în vedere că am observat numeroase reacții, dar și dezinformare, există un acord de principiu între partide cu privire la faptul că țara noastră ar trebui să revină la un angajament concret față de acest obiectiv; totuși, acesta este un proces de durată, care trebuie să fie tratat cu prioritate și în cadrul căruia vom purta toate dezbaterile necesare.

Toate aceste obiective pot fi atinse numai dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează în interesul cetățenilor care le-au ales.

Toate națiunile care progresează pun interesul comun al poporului și al țării mai presus de orice siglă de partid. Sunt încrezător că România poate duce la bun sfârșit reformele asumate”, a scris Nicușor.

Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.



Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 7, 2026

Vineri, BNR a afirmat că România deține deja tehnologia necesară pentru producția de bancnote și monede euro, dar un membru al Consiliului de Administrație, Csaba Balint, a afirmat că „pur și simplu nu îndeplinim condițiile nominale”.

Explicațiile vin după ce, pe 1 august, Președintele Nicușor Dan a afirmat că există un acord politic pentru trecerea la euro.

„Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, spunea el, în urma raportului Fitch.

Vineri noapte, agenția Moody's a decis să mențină ratingul de țară atribuit României la „Baa3”, cu perspectivă negativă, relatează Agerpres. Președintele Nicușor Dan a declarat că anunțul agenției de evaluare financiară confirmă măsurile adoptate de România în ultimul an ca să își echilibreze finanțele și să reducă cheltuielile.