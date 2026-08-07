Rusia pregătește drone ucrainene pentru un atac sub steag fals în țările baltice. Ce a descoperit guvernul de la Vilnius

2 minute de citit Publicat la 22:59 07 Aug 2026 Modificat la 23:12 07 Aug 2026

Guvernul lituanian spune că are informații potrivit cărora Rusia ar urma să folosească drone ucrainene într-o operațiune sub steag fals în țările baltice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Lituania deține informații potrivit cărora Rusia ar urma să utilizeze drone de fabricație ucraineană pentru a desfășura atacuri de tip „steag fals” asupra infrastructurii critice din regiunea baltică, scrie Kyiv Independent, care îl citează pe ministrul Apărării de la Vilnius, Robert Kaunas.

Declarația ministrului vine în contextul unor incidente recente cu drone în toate cele trei state baltice.

E vorba atât de aparate ucrainene cu rază lungă de acțiune, cât și de drone suspecte, despre care se crede că aparțin Rusiei.

„Avem informații potrivit cărora Rusia ia în considerare atacuri cinetice neconvenționale asupra infrastructurii critice din regiunea baltică. Cel mai probabil, Rusia va folosi drone de producție ucraineană pentru a face acest lucru”, a precizat Kaunas.

Cu doar o zi înainte, o dronă neidentificată de tip FPV (First-Person View, controlată prin legătură video în timp real, n.r.) ar fi vizat în Germania un avion ucrainean de transport marfă, pe aeroportul din Leipzig.

Pe parcursul anului 2026, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune, care ținteau infrastructura petrolieră din regiunea Leningrad a Rusiei, au pătruns accidental în spațiul aerian al Lituaniei, Letoniei, Estoniei și Finlandei.

Deviate, cel mai probabil, de la traiectorie din cauza bruiajului și manipulării semnalului GPS de către Rusia, aceste drone au explodat în mai multe rânduri.

Rusia a testat sistematic NATO în operațiuni cu drone, în ultimele luni

Un astfel de incident a avut loc în martie 2026, când drone ucrainene au căzut atât în Letonia, cât și în Estonia în aceeași noapte.

În paralel, Rusia a folosit în mai multe rânduri propriile drone pentru a testa reacția NATO pe flancul estic al Alianței.

Cel mai notabil incident s-a produs în septembrie 2025, când 21 de drone fără încărcătură explozivă au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

Pe 30 iulie, ministrul Kaunas avertiza că președintele rus Vladimir Putin ia în calcul atacuri provocatoare sau de escaladare în statele baltice, pe fondul încetinirii avansului forțelor ruse pe frontul din Ucraina.

Ministru lituanian: Putin are nevoie de un soi de victorie, pe care să le-o prezinte rușilor

Potrivit ministrului lituanian al Apărării, „societatea rusă întreabă deja regimul” de ce nu a reușit până acum să obțină victoria în Ucraina, în timp ce însăși Rusia suferă atacuri pe teritoriul său și se confruntă cu o penurie de combustibil.

„Putin are nevoie de o nouă escaladare, de un nou tip de victorie, iar în acest context regiunea baltică și Polonia sunt cele mai apropiate ținte”, a estimat Kaunas pentru postul de radio LRT.

În ultimele săptămâni, liderii Poloniei și Lituaniei - state membre NATO care se învecinează cu Belarus, aliat al Moscovei, și cu enclava rusă puternic militarizată Kaliningrad - au reiterat avertismentele cu privire la posibilitatea unor provocări rusești îndreptate împotriva țărilor lor.