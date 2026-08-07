Două cutremure, vineri seară, în România. Ambele s-au produs într-o zonă neobişnuită

1 minut de citit Publicat la 23:47 07 Aug 2026 Modificat la 23:47 07 Aug 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Două cutremure de magnitudini mici s-au produs, vineri seară, în România, în judeţul Timiş. Primul, care a avut loc la ora 21.55, a înregistrat o magnitudine de 2,2 grade pe scara Richter, iar celălalt, de la ora 22.28, a avut o magnitudine de 2,8 grade pe scara Richter, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

În ziua de 07 August 2026 la ora 21:55:58 (ora locală a României) s-a produs în BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 11.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km SE de Timisoara, 56km S de Resita, 61km S de Arad, 79km E de Zrenjanin.

Apoi, tot în ziua de 07 August 2026 la ora 22:28:42 (ora locală a României) s-a produs în BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 8.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km SE de Timisoara, 54km S de Resita, 62km S de Arad, 80km E de Zrenjanin.

Altfel, tot vineri, dar după-amiază, un cutremur slab, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a produs la ora 14:23, în judeţul Buzău.

Seismul respectiv a avut loc la adâncimea de 114,7 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km nord de Ploieşti, 53 km sud de Buzău, 57 km sud-est de Braşov, 66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km nord-est de Târgovişte şi 84 km sud de Focşani.