Un cutremur a avut loc în România, vineri după amiază. Este al șaselea din luna august

<1 minut de citit Publicat la 15:17 07 Aug 2026 Modificat la 15:20 07 Aug 2026

Un cutremur a avut loc în România, vineri după amiază Sursa foto: Getty Images

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a produs, vineri, la ora 14:23, în judeţul Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 114,7 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km nord de Ploieşti, 53 km sud de Buzău, 57 km sud-est de Braşov, 66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km nord-est de Târgovişte şi 84 km sud de Focşani.

De la începutul lunii august, în România au avut loc şase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 3,4 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.