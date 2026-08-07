BBC: Zelenski ar pierde alegerile prezidenţiale din Ucraina. Cine sunt cei 3 foşti subordonaţi care l-au depăşit în sondaje

BBC: Zelenski ar pierde alegerile prezidenţiale din Ucraina. Foto: Getty Images

Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi avea loc astăzi, președintele Volodimir Zelenski ar câştiga primul tur, dar ar pierde decisiv în al doilea tur în fața fostului comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Valeri Zalujni, a șefului Biroului Prezidențial, Kyrylo Budanov, și a fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, notează BBC.

Conform relatărilor din presa ucraineană , acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august de către centrul sociologic ucrainean Socis.

Conform legii marțiale impuse din cauza invaziei rusești, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă prin lege. Centrul Socis a constatat că Zelenski ar fi putut câștiga în primul tur, dar cu o diferență foarte mică față de fostul comandant al Forțelor Armate Ucrainene și actualul ambasador în Marea Britanie, Valeri Zalujni.

61,7% dintre ucraineni ar vrea alegeri după ridicarea legii marțiale

Însă în al doilea tur, unificarea alegătorilor care se opuneau lui Zelenski ar fi dus la pierderea sa în fața lui Zalujni, cu o majoritate covârșitoare: 33,8% din voturi față de 66,2%.

Cu o marjă puțin mai mică, dar totuși foarte încrezător, Zelenski ar fi fost învins atât de recent demisul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, cât și de fostul șef al serviciilor secrete militare, acum șef al Biroului Prezidențial, Kirill Budanov.

61,7% dintre respondenții la același sondaj s-au exprimat în favoarea organizării de alegeri imediat după ridicarea legii marțiale.

În alegerile parlamentare, așa cum a descoperit Socis, imaginarul „bloc Zaluzhny” ar fi câștigat, imaginarul „bloc Fedorov” ar fi ocupat locul al doilea, iar blocul „Slujitorii Poporului” al lui Zelenski ar fi ajuns pe locul trei, cu 12,7% din voturi.