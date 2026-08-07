Răsturnare de situație în cazul dronei cu explozibil de la Aeroportul Leipzig: Fusese „doborâtă” de un șofer de autobuz, cu piciorul

Cercetări pe aeroportul german Leipzig, în zona unde a fost găsită drona, 6 august 2026. Sursa foto: Hepta

Drona încărcată cu explozibil, care ar fi putut provoca marţi seara o catastrofă pe aeroportul german Leipzig/Halle, a fost doborâtă de un şofer de autobuz, a declarat vineri deputatul Detlef Seif din partidul conservator de guvernământ CDU, conform agenţiei Reuters, potrivit Agerpres.

Şoferul a observat drona zburând la înălţime foarte mică şi a lovit-o cu piciorul, a afirmat parlamentarul, care a apreciat intervenţia drept curajoasă, dar periculoasă. Drona s-a prăbuşit şi s-a oprit la sol.

Aeroportul vizat este un centru important pentru logistica NATO, fiind principala bază de operaţiuni pentru Soluţia Internaţională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS) gestionată de Alianţă, care foloseşte o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, este un nod pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL.

„Nu este un model de imitat. E destul să ne anunţaţi”

Procurorii au constatat că explozibilul din dronă era pentru profesionişti şi dispozitivul era prevăzut şi cu un detonator. Parchetul federal a deschis o anchetă pentru terorism.

Despre incident s-a aflat abia miercuri, iar relatarea lui Seif este cea mai detaliată de până acum.

Autorităţile nu au dezvăluit identitatea şoferului şi nu au precizat de unde venise drona şi cum a ajuns într-o zonă restricţionată a aeroportului.

Armin Schuster, ministrul de interne al landului german Saxonia, unde este situat aeroportul Leipzig/Halle, a elogiat intervenţia, dar a avertizat că „nu este un model de imitat. E destul să ne anunţaţi”.

Presa germană a afirmat că drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane de marfă ucrainene Antonov An-124, unele din cele mai mari din lume.