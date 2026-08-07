Ce prevede HG pentru raționalizarea energiei: „Limitarea în tranșe, între orele 19-23, cu excepția consumatorilor casnici”

Transelectrica a făcut apel la continuarea reducerii voluntare a consumului. Foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, vineri, în cadrul unei şedinţe extraordinare, „Hotărârea privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică”. Aceasta se referă la noi reguli pentru piața energiei, în contextul crizei provocate de secetă, şi prevede că Transelectrica va putea lua măsurile necesare până la data de 31 august 2026, dacă situaţia o va impune. De exemplu, Transelectrica ar putea reduce sau anula exporturile sau ar putea limita consumul de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00. „Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați de la Normativul de limitare a consumului și de la Normativul de deconectări manuale”, potrivit unui comunicat al ministerului Energiei.

„Astăzi, în ședința extraordinară a Guvernului României, a fost adoptată „Hotărârea privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică”.

Astfel, a fost creat cadrul legal necesar pentru ca C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Național, să poată dispune, până la data de 31 august 2026, dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, o serie de măsuri de siguranță. Aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, în următoarea ordine de prioritate:

Creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora;

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național;

Reducerea/anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export;

Reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcția export;

Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori, și nu vizează consumatorii casnici", au anunţat autorităţile.

Când ar impune Transelectrica aceste măsuri

„Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă rămâne dependentă de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Național și de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanță, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Aplicarea efectivă a Normativului, integral sau numai pentru anumite tranșe, va putea fi dispusă de Transelectrica exclusiv în funcție de necesarul real de echilibrare a sistemului și numai pe perioada în care condițiile tehnice o justifică. Consumatorii finali vizați vor fi informați individual, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea măsurii, cu precizarea momentului începerii, a intervalului de aplicare și a tranșei sau tranșelor activate.

Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați de la Normativul de limitare a consumului și de la Normativul de deconectări manuale. De asemenea, sunt protejate categoriile de consumatori a căror întrerupere ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau siguranța persoanelor ori ar putea genera consecințe grave asupra unor procese tehnologice critice, precum spitalele și alte unități medicale, serviciile de urgență, anumite instalații critice din industrie, sistemele de alimentare cu apă sau alte infrastructuri esențiale, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile. Prin urmare, mecanismul despre care se discută în spațiul public nu reprezintă un program general de întrerupere a energiei electrice pentru populație sau pentru serviciile esențiale.

Anterior adoptării hotărârii de astăzi, Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 6 august 2026, Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice, document-cadru care stabilește măsurile de prevenire, pregătire și gestionare a situațiilor de risc din sectorul energiei electrice, responsabilitățile instituțiilor implicate și succesiunea măsurilor care pot fi aplicate gradual pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național", a mai comunicat Guvernul.

Etapele în care va acţiona Transelectrica

„Având în vedere informațiile și interpretările apărute în spațiul public în ultimele zile, precum și riscul de confuzie între aprobarea Planului de Pregătire pentru Riscuri și posibilitatea aplicării efective a măsurilor de limitare a consumului, Ministerul Energiei și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. fac următoarele precizări, pentru o informare corectă a publicului și pentru evitarea răspândirii de fake news:

1. Într-o primă etapă, sunt aplicate măsurile tehnice și măsurile bazate pe mecanismele pieței, pentru menținerea echilibrului Sistemului.

Transelectrica utilizează resursele de producție disponibile, rezervele, schimburile transfrontaliere, solicitarea de ajutor de la operatorii sistemelor energetice vecine și celelalte măsuri operaționale.

2. În etapa următoare, sunt solicitate reduceri voluntare ale consumului de energie electrică.

În situația în care analizele Transelectrica arată că evoluția consumului și a disponibilității producției anticipează un dezechilibru, sunt solicitate măsuri voluntare de reducere a consumului. Consumatorii care își pot reprograma în siguranță o parte din consum pot sprijini echilibrarea sistemului, în special în intervalul de seară 19:00–23:00.

Operatorii economici care au posibilitatea tehnică de a-și reprograma anumite activități pot contribui la echilibrarea sistemului, în special în intervalele de vârf de consum. Reducerea voluntară nu trebuie să afecteze sănătatea populației, securitatea instalațiilor, protecția angajaților, procesele tehnologice critice sau serviciile publice esențiale.

3. Limitarea obligatorie a consumului reprezintă o măsură de ultimă instanță, aplicabilă numai dacă măsurile tehnice și mecanismele de piață nu sunt suficiente pentru menținerea funcționării sigure a SEN.

În situația în care Transelectrica constată, în urma analizelor tehnice, că măsurile aplicate anterior sunt insuficiente pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național, poate dispune aplicarea unei măsuri obligatorii de limitare a consumului, în condițiile actelor normative și procedurilor aplicabile.

Consumatorii industriali incluși în Normativul de limitări ale consumului, aprobat de ANRE, sunt informați individual, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Notificarea va preciza:

momentul începerii aplicării măsurii;

perioada estimată de aplicare;

tranșa sau tranșele activate;

nivelul reducerii de putere solicitate.

Este important de reținut că aplicarea efectivă, integrală sau parțială, se dispune de Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, numai dacă se mențin condițiile tehnice care justifică măsura și numai pentru volumul de putere necesar echilibrării sistemului.

Limitarea nu trebuie să conducă la funcționarea sub puterea minimă tehnologică necesară menținerii în siguranță a instalațiilor și proceselor industriale.

În cazul în care măsura se prelungește, Transelectrica poate aplica principiul rotirii tranșelor, astfel încât impactul să nu fie concentrat permanent asupra acelorași consumatori.

4. Deconectările manuale – măsură excepțională de urgență.

În situații excepționale, în care starea Sistemului Electroenergetic Național se deteriorează rapid și nu există timpul necesar pentru aplicarea etapelor administrative anterior menționate sau când măsurile de limitare a consumului nu sunt suficiente, Transelectrica poate aplica măsuri de deconectare manuală, conform Normativului de deconectări manuale aprobat.

Această măsură are caracter excepțional și urmărește evitarea unei avarii majore și protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național. Aplicarea sa intervine numai în condițiile strict prevăzute de procedurile operaționale și de reglementările în vigoare.

După dispariția cauzei care a condus la aplicarea măsurii de limitare a consumului, respectiv după revenirea Sistemului Electroenergetic Național la o stare de funcționare sigură, restricțiile sunt ridicate.

Această precizare nu exclude posibilitatea unor întreruperi accidentale sau tehnice, care pot apărea în rețelele electrice ca urmare a unor incidente locale. Acestea reprezintă însă situații distincte și nu trebuie confundate cu mecanismul planificat de gestionare, în situații speciale, a unui deficit de putere în Sistemul Electroenergetic Național, cum este limitarea în tranșe a consumului unor consumatori industriali”, potrivit unui comunicat.