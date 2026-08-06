Guvernul adoptă HG prin care poate opri curentul marilor consumatori dacă e risc de blackout. 9 scenarii pentru criza energetică

Planul stabilește măsurile naționale de prevenire, pregătire, gestionare și atenuare a efectelor unor eventuale crize de energie electrică / sursa foto: Getty Images

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, un document care stabilește măsurile ce pot fi luate în cazul unei crize energetice. Planul prevede inclusiv posibilitatea limitării consumului, dacă există risc de blackout.

Documentul stabilește măsurile naționale de prevenire, pregătire, gestionare și atenuare a efectelor unor eventuale crize de energie electrică, precum și măsurile necesare pentru restaurarea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Potrivit documentului, în cazul unei crize majore, dacă există riscul unui blackout, autoritățile vor putea reduce temporar consumul de energie al marilor consumatori. Măsura va putea fi aplicată doar după ce vor fi epuizate celelalte soluții prevăzute în plan.

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În ce situații poate fi limitat consumul de energie

Autoritățile au identificat nouă scenarii naționale de risc care pot afecta siguranța alimentării cu energie electrică:

atac cibernetic asupra activelor care fac parte din rețeaua electrică; val de frig; evenimente extreme cauzate de condiții meteorologice de iarnă; criză în asigurarea combustibililor fosili; greve, revolte și acțiuni de protest ale angajaților; pandemie; secetă; cutremur; conflict militar sau război.

Ce măsuri sunt prevăzute

Pentru fiecare dintre aceste situații sunt prevăzute măsuri de intervenție, precum și responsabilitățile Ministerului Energiei, Transelectrica, ANRE, operatorilor de distribuție și producătorilor de energie. Totodată, documentul stabilește modul de cooperare cu operatorii de transport al energiei din statele vecine în cazul unei crize.

În scenariul de secetă, Planul are în vedere, gradual și în ordinea stabilită, măsuri precum:

aplicarea măsurilor de salvgardare prevăzute de Ordinul ANRE nr. 142/2014;

încărcarea grupurilor aflate în funcțiune până la puterea maximă disponibilă și, dacă este necesar, utilizarea grupurilor aflate în rezervă;

reducerea consumului dispecerizabil declarat ca ofertă de încărcare pe piața de echilibrare;

redarea înainte de termen în exploatare, în condiții de siguranță și dacă este posibil din punct de vedere tehnic, a unor unități de producție aflate în reparație;

creșterea disponibilității echipamentelor din rețelele de transport și distribuție, inclusiv prin reprogramarea unor retrageri din exploatare;

funcționarea rețelelor de distribuție în zona inferioară a benzii admise de tensiune;

solicitarea de energie electrică de urgență de la operatorii de transport și sistem din statele vecine, în limita capacităților de interconexiune și a disponibilității acestora;

dacă măsurile anterioare sunt insuficiente, reducerea capacității disponibile de interconexiune și a schimburilor notificate pe direcția export, în condițiile legislației naționale și europene.

„Măsurile care afectează funcționarea pieței sunt utilizate numai după epuizarea măsurilor care nu afectează piața și trebuie să fie necesare, proporționale, nediscriminatorii și limitate în timp.

Aprobarea Planului nu echivalează cu declararea unei crize de energie electrică și nu introduce automat limitări ale consumului sau ale schimburilor transfrontaliere. Eventuala limitare în tranșe a consumului se poate aplica numai în condițiile legii și în baza unei hotărâri distincte a Guvernului”, se arată în textul hotărârii de Guvern.

Documentul precizează însă că măsurile de limitare și deconectare vizează doar anumiți consumatori industriali care, prin modul în care sunt alimentați și prin specificul activității, pot reduce consumul de energie. Consumatorii casnici nu sunt incluși în aceste planuri.

De asemenea, sunt exceptate de la eventualele deconectări unitățile în care întreruperea alimentării cu energie ar putea pune în pericol vieți omenești sau ar putea provoca accidente grave. Printre acestea se numără spitalele, sanatoriile, minele subterane și instalațiile care alimentează sondele de extracție a petrolului și gazelor naturale.

„Comunicarea dispoziției de reducere a consumului în conformitate cu prevederile Normativului de limitări se transmite de către OR clienților finali, în scris, cu minim 24 de ore înainte de aplicare.

OR informează furnizorii clienților finali afectați de aplicarea Normativului de limitări, la termenul precizat mai sus.

Consumatorii exceptați de la aplicarea Normativului de Limitare și a Normativului de Deconectare Manuală sunt clienții finali de tip casnic și rezidențial”, se arată în document.

Etapele de intervenție în cazul unei crize:

Planul include și etapele principale de acțiune în cazul apariției unei situații de criză:

declararea situației de criză;

informarea/ anunțarea situației de criză;

evaluarea situației și a riscurilor;

identificarea resurselor necesare (umane, materiale și utilaje);

adoptarea unei strategii de răspuns, conform Planului de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice (PPR);

implementarea strategiei de răspuns;

analiză în teren a efectelor crizei;

analiza post incident și stabilirea măsurilor pentru prevenire în viitor;

încetarea crizei.

Măsurile sunt luate după ce debitele Dunării se apropie de minimele istorice din anul 1985. Producția hidrocentralelor de la Porțile de Fier este în scădere. Centrala de la Cernavodă are un reactor oprit și nu este exclus ca și al doilea să fie oprit. Autoritățile se așteaptă ca, odată cu noul val de caniculă, consumul de energie electrică să ajungă săptămâna viitoare, la orele de vârf, chiar și la 7.800 MWh.