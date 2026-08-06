Dan Voiculescu: „Coada din fața Ateneului vorbește despre o Românie pe care o vedem prea rar”

Foto: Blog Dan Voiculescu

Profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul său o reflecție inspirată de imaginea surprinsă în seara de 5 august 2026 în fața Ateneului Român, unde sute de oameni au așteptat să intre la un eveniment cultural.

În postarea sa, profesorul pornește de la o comparație sugestivă cu perioada de dinainte de 1990, când cozile erau asociate cu lipsurile și cu așteptarea pentru produse de bază. De această dată însă, spune Dan Voiculescu, oamenii au stat la coadă pentru cultură.

El observă că aglomerația ar fi putut fi redusă printr-o organizare mai eficientă, cu accesul publicului realizat prin mai multe puncte de intrare sau într-un interval mai larg de timp.

Dincolo de aceste aspecte, mesajul profesorului este unul de încredere în societatea românească. Faptul că sute de bucureșteni au ales Ateneul Român într-o seară obișnuită de vară arată că interesul pentru cultură există și merită încurajat.

„România are resurse extraordinare. Ar ajuta să învățăm să le punem în valoare eficient și responsabil”, transmite Dan Voiculescu, considerând că imaginea din fața Ateneului este mai mult decât o simplă coadă: este dovada că, atunci când există evenimente de calitate, românii răspund cu interes și respect pentru cultură.