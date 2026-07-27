Istoria alfabetului chirilic. Este asociat cu Rusia dar puțini știu că originile sale sunt strâns legate de limba și cultura greacă

3 minute de citit Publicat la 23:23 27 Iul 2026 Modificat la 23:23 27 Iul 2026

Sistemul de scriere a fost dezvoltat de cărturari bizantini pentru popoarele slave care adoptau credința ortodoxă. Foto: Getty Images

Alfabetul chirilic, folosit astăzi de peste 250 de milioane de oameni din Europa și Asia, este unul dintre cele mai răspândite sisteme de scriere din lume. Deși este asociat în special cu Rusia și alte state slave, puțini știu că originile sale sunt strâns legate de limba și cultura greacă, iar istoria lui începe în urmă cu mai bine de 1.200 de ani, potrivit Greek Reporter.

Cum a luat naștere alfabetul chirilic

Primele forme ale alfabetului chirilic au apărut în secolele IX-X, în contextul extinderii creștinismului în Europa de Est. Sistemul de scriere a fost dezvoltat de cărturari bizantini pentru popoarele slave care adoptau credința ortodoxă.

Numele alfabetului provine de la Sfântul Chiril, misionar bizantin originar din Salonic. Împreună cu fratele său, Metodiu, acesta a creat în jurul anului 860 primul alfabet destinat limbilor slave, pentru a putea traduce textele religioase și a le face accesibile populațiilor din regiune.

Scopul misiunii lor era atât răspândirea creștinismului, cât și consolidarea influenței culturale și religioase a Imperiului Bizantin în Europa de Est.

De la alfabetul glagolitic la cel chirilic

Forma alfabetului chirilic cunoscută astăzi nu este identică cu cea creată de Chiril și Metodiu. Cercetătorii consideră că aceasta a fost perfecționată de discipolii lor în teritoriul actual al Bulgariei, unde, în anul 893, a devenit alfabetul oficial al Primului Imperiu Bulgar.

Noul sistem a înlocuit alfabetul glagolitic, inventat tot de Sfântul Chiril. Acesta era însă mult mai complicat și dificil de folosit, motiv pentru care varianta chirilică s-a impus treptat ca soluție mai practică.

Legătura directă cu alfabetul grec

Influența alfabetului grec asupra celui chirilic este evidentă. Primele versiuni ale alfabetului chirilic preluau toate cele 24 de litere ale alfabetului grec, la care au fost adăugate încă 19 semne pentru redarea sunetelor specifice limbilor slave, inexistente în greacă.

La început, cele două sisteme de scriere semănau foarte mult. În timp însă, alfabetul chirilic a evoluat și s-a adaptat nevoilor diferitelor popoare care îl foloseau.

Și în prezent există numeroase litere aproape identice atât ca formă, cât și ca pronunție, precum А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т și Х. Alte litere, precum Б, Г, Д, П sau Ф, seamănă vizual cu cele grecești, însă reprezintă alte sunete.

Influența greacă nu s-a limitat la alfabet. Numeroși termeni religioși și culturali au fost preluați din greacă în slavona bisericească veche, prima limbă literară a slavilor, iar o parte dintre aceștia se regăsesc și astăzi în limba rusă și în alte limbi slave.

Cum s-a schimbat alfabetul de-a lungul timpului

În prezent, alfabetul chirilic este folosit oficial în numeroase state slave și neslave și a fost adaptat pentru peste 50 de limbi. Aproximativ jumătate dintre utilizatorii săi trăiesc în Rusia.

De-a lungul secolelor, alfabetul a trecut prin mai multe reforme menite să îl simplifice. Una dintre cele mai importante a avut loc în 1708, când țarul Petru cel Mare a simplificat literele mici și a modificat forma unor caractere, apropiind scrierea rusă de standardele occidentale și reducând diferențele culturale dintre estul și vestul Europei.

În prezent, alfabetul chirilic este al treilea sistem oficial de scriere al Uniunii Europene, alături de alfabetul latin și cel grec, statut dobândit odată cu aderarea Bulgariei, singurul stat membru al UE care îl utilizează oficial.

Rolul alfabetului chirilic în prezent

Dincolo de rolul său practic, alfabetul chirilic este un simbol al identității culturale pentru multe popoare slave. În spațiul ortodox, inclusiv în Republica Moldova, el reflectă moștenirea bizantino-slavă, în timp ce în foste republici sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan, Azerbaidjan și Turkmenistan utilizarea sa este consecința influenței exercitate de Imperiul Rus și de Uniunea Sovietică.

În alte țări, precum Mongolia sau foste republici sovietice din Asia Centrală, alfabetul chirilic a înlocuit sisteme de scriere mai vechi, inclusiv alfabetul arab, pe fondul influenței exercitate de Imperiul Rus și, ulterior, de Uniunea Sovietică.

În Rusia, slavona bisericească veche, scrisă cu alfabet chirilic, a fost folosită timp de secole în slujbele religioase, iar ulterior alfabetul a devenit standardul pentru limba rusă și pentru multe alte limbi slave.

Un alfabet cu o moștenire de peste un mileniu

De la apariția sa în secolul al IX-lea și până la forma utilizată în prezent în țări precum Rusia, Bulgaria, Serbia sau Ucraina, alfabetul chirilic a trecut prin numeroase transformări. Cu toate acestea, influența alfabetului și a culturii grecești rămâne vizibilă și astăzi.

Datorită adaptărilor succesive și răspândirii sale în numeroase state, alfabetul chirilic s-a transformat într-unul dintre cele mai importante și mai utilizate sisteme de scriere din lume, păstrând totodată o legătură profundă cu moștenirea culturală a Imperiului Bizantin și a civilizației grecești.