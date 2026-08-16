Rezultate Loto 6/49 de duminică, 16 august. Numerele extrase și premiile puse în joc

Următoarele extrageri vor avea loc joi, 20 august.

Duminică, 16 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august, a fost câștigat premiul cel mare. Loteria Română a acordat atunci peste 22.000 de câştiguri, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto:

Loto 6 din 49: 6, 40, 11, 33, 9, 16

Joker: 11, 2, 42, 39, 4, 19

Loto 5 din 40: 18, 2, 24, 20, 10, 35

Noroc: 3 8 3 3 6 2 7

Noroc Plus: 8 9 4 5 5 5

Super Noroc: 5 9 8 1 9 9

În urma câştigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 13 august, Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din această duminică.

Premiile puse în joc

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).



La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 644.200 de lei (peste 122.800 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).



La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

Cine a câștigat marele premiu la Loto 6/49

Biletul norocos din 13 august a fost jucat la o agenţie din Oradea și a fost completat cu o

variantă simplă la Loto 6/49, a anunțat Loteria Română.



Acesta este al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.



La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Râmnicu Sărat.



La tragerea Loto 6/49 s-au câştigat 6 premii la categoria a II-a, în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenţii din Arad şi Braşov, precum şi pe bilete.loto.ro şi joaca.loto.ro.



La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bradu, judeţul Argeş.