A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, în valoare de peste 10 milioane de euro. Unde a fost jucat biletul norocos

1 minut de citit Publicat la 21:16 13 Aug 2026 Modificat la 21:45 13 Aug 2026

A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria tragerilor 6 / 49. Sursă foto: Hepta

Cel mai mare premiul de categoria I din istoria tragerilor 6/49 a fost câștigat joi, 13 august, anunță Loteria Română.

Valoarea impozabilă a câștigului este 52.839.623,04 de lei, echivalentul a 10.077.166,58 de euro.

Biletul norocos a fost jucat in agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 8,50 lei.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 12 februarie 2026 și a avut valoarea de 22.948.891,68 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-si revendica premiul, a comunicat Loteria Română, joi seară.

Cu cât rămâne posesorul biletului norocos după impozit

Conform reglementărilor din Codul Fiscal în vigoare prin Legea 141/2025, impozitul pe jocurile de noroc se calculează pe trei tranșe valorice.

Până la 10.000 lei, inclusiv, impozitul reprezintă 4% din suma câștigată.

Între 10.000,01 lei și 66.750 lei, impozitul este de 400 lei + 20% din suma care depășește 10.000 lei.

Peste 66.750 lei, impozitul este 11.750 lei + 40% din suma care depășește 66.750 lei.

Câștigul la Categoria 1 de la tragerea 6/49 de joi, 13 august 2026, intră în această ultimă categorie.

Prin urmare, din suma de 52.839.623,04 lei se scade inițial impozitul de 11.750 lei.

Rezultă 52.827.873,04 lei.

În continuare, se scade rezultatul produsului 0,4 x (52.839.623,04 - 66.750).

Astfel, suma după impozitare este 31.718.723,824 lei.

La cursul BNR de joi, de 5,2435 lei/euro, echivalentul este 6.049.151,10 euro.