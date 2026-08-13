România nu dă energie gratis Ucrainei și Republicii Moldova. Bușoi: În situație de criză, exporturile vor fi limitate sau chiar oprite

Secretarul de stat din Ministerul Energiei susţine că România nu a dat gratis energie Ucrainei, în trecut şi nici în prezent nu dă. Sursa foto: Getty Images

Cristian Buşoi, secretarul de stat din Ministerul Energiei, a declarat joi seara, într-un interviu oferit în exclusivitate la Antena 3 CNN, că România nu a dat gratis energie electrică nici Ucrainei şi nici Republicii Moldova. Potrivit declaraţiilor sale, în cele două ţări a fost exportată energie la preţul pieţei. În plus, a subliniat acesta, în cazul în care situația din sectorul energetic s-ar agrava și s-ar ajunge la o situație de criză, România și-ar limita exporturile de energie sau chiar le-ar opri.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi a denunțat în această seară ca fiind "fake news" informațiile potrivit cărora ţara noastră ar da gratis energie atât Republicii Moldova, dar şi Ucrainei, care se află în război de mai bine de patru ani cu Rusia. Aceste informații false circulă în mediul online, în rândul unora dintre internauți.

Robert Kiss, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Am văzut foarte mult răspândit acest mesaj pe reţelele sociale, cumva se crează, probabil, o emoţie - România nu are energie, ne spune premierul să închidem aerul condiţionat şi becul, dar dăm energie gratis Moldovei. Dăm energie gratis Moldovei?

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: Nu am dat niciodată energie gratis Moldovei sau Ucrainei. Am dat energie la preţul pieţei, întotdeauna la preţul pieţei. Lucrurile acestea s-au explicat şi s-au spus demult. Sigur, că ele amplifică o anumită retorică din zona domnului Georgescu, din zona partidelor extremiste, am mai avut ocazia să vorbesc şi în platou alături de mulţi invitaţi de-a lungul momentelor tensionate ale anului 2024 - 2025. Şi atunci, în preajma alegerilor prezidenţiale, a fost această falsă propagandă: că am da electricitate gratis Ucrainei şi Republicii Moldova. Nu, o dăm la preţurile pieţei.

Ulterior, în timpul declaraţiilor, acesta a mai făcut următoarele precizări:

"Iar dacă cumva am fi într-o situaţie de criză, chiar şi la preţurile pieţei, exporturile ar fi limitate sau chiar oprite – ştiţi prevederile din Hotărârea de Guvern. Lucrul acestea nu se întâmplă şi, evident, nu se va întâmpla nici în continuare".

El a dat asigurări că România nu va avea probleme cu energia cel puţin pentru o săptămână.

"Dintr-un consum de 7.000 MW, Ungaria importă 4.000, iar noi importăm 2.300 - 2.400 MW, aşa că importurile lor sunt mai mari. Noi suntem în situaţie de criză – pe baza acestor mecanisme şi a acestor argumente, suntem încrezători că vom avea înţelegere la Comisia Europeană", a mai explicat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în această seară, la Antena 3 CNN.