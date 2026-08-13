Program redus în mall-uri și supermarketuri? Bușoi explică cum se va raționaliza energia, în caz de forță majoră

Cumpărător într-un supermarket. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a explicat joi, la Antena 3 CNN, în ce situații și cum ar urma să se aplice limitarea consumului de energie pentru marile companii, în contextul actualei crize energetice. El a subliniat că deconectarea va fi ultima soluție, care, teoretic, ar urma să fie aplicată doar dacă măsurile privind reducerea consumului nu ar funcționa.

Dispeceratul Energetic Național din cadrul Transelectrica va putea, în funcție de evoluția situației din piață și de eventualele riscuri care pot apărea, să emită notificări cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea măsurilor pe tranșe de clienți, a precizat Cristian Bușoi:

"Deja echipa Transelectrica este în legătură cu companiile care se află pe această listă în funcție de tranșe, discutând și în mod realist ceea ce se poate face, pentru că e foarte important înainte de orice să nu afectăm echipamente. E contraproductiv să ajungem să oprim pentru că un echipament a fost deconectat să trebuiască să fie înlocuit, să fie plătit, să ajungem în procese. Din punctul acesta de vedere e toleranță zero".

Cristian Bușoi a precizat că limitările pentru marii consumatori se vor aplica în scenariul în care nu vor exista posibilități de importuri:

"Dacă nu avem destulă electricitate din import, ceea ce nu e cazul, pentru următoarea săptămână, cel puțin. Dacă epuizăm rezerva de la Rovinari patru și de la Hidroelectrica, apele din lacuri, atunci, avem nevoie de câteva sute de MW în orele de vârf doar care s-ar reduce din aceste limitări de consum. Pe tranșe, proporțional, la toată lumea, în funcție de posibilitățile tehnice, anunțați cu 24 de ore înainte, pentru că poate sunt măsuri de siguranță".

Cum se vor aplica măsurile de reducere a consumului

Decizia se va lua prin HG și prin manualul și procedurile interne, de către Dispecerul Național de la Transelectrica. Întrebat dacă supermarketurile sau mall-urile vor fi închise sau vor avea program redus, Cristian Bușoi a exclus această variantă:

"Pot fi discuții despre reduceri de luminozitate. Am primit și câteva propuneri de reducere voluntară a complexelor comerciale, care au înțeles apelul. Oricum au luminozitate pe becuri și mecanisme inteligente. E mai ușor decât la un consumator care consumă în bandă, cu echipamente care nu pot fi ușor regândite, recalibrate. Vorbim despre un moment destul de îndepărtat și poate nici măcar necesar pentru perioada următoare. Nu vom ajunge acolo".

Consumatorii casnici nu vor avea nicio problemă, în niciun fel de scenariu, a mai spus Bușoi. "Există recomandări, rugăminți, apeluri".

Pe de altă parte, companiile mari precum Dacia sau Ford își vor reduce consumul, ca ultimă soluție din acest set de măsuri:

"Doar în situația în care se impune ultima treaptă, ultima soluție, în cazul în care nu vom avea importuri, precum se închide Kozlodui. Sunt meteorologi, specialiști de la companii și autorități care gestionează apa, evident că sunt îngrijorați pentru că lucrurile sunt sub cele mai rele prognoze".

Oprirea celor două reactoare de la Cernavodă forțează România să apeleze la măsuri de urgență și să se orienteze din nou pe cărbune pentru a-și acoperi măcar o parte din necesarul de energie. În acest context, Ministerul Energiei a anunțat scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinari 4, o unitate pe cărbune de aproximativ 330 MW din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia.

Ministerul Energiei a transmis joi după oprirea Reactorului 2 al Centralei de la Cernavodă, că Sistemul Electroenergetic Național este stabil, activitatea se desfășoară normal, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național.