Grindeanu vrea comasarea localităților mici: „Dacă devin premier, o fac”

Social-democrații încearcă să obțină sprijin de la UDMR, dar și de la parlamentari nemulţumiţi din AUR şi PNL, pentru un guvern PSD. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat dă administrația publică locală are nevoie de o singură reformă: comasarea localităţilor mici. „Dacă devin prim-ministru, o fac”, a adăugat liderul social-democraților, potrivit Agerpres.

„Aceasta este, de fapt, singura reformă care trebuie făcută la nivelul administraţiei publice locale. Nu acţiunile eşuate ale lui Bolojan, care a spus doar cum ne dă oameni afară, asta a spus. Acela a fost un eşec, ca toate 'marile reforme' ale lui Bolojan. Situaţia sau soluţia este comasarea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a admis că ideea este una mai veche, dar nu a fost implementată de niciun partid.

„Ştiu, toate partidele au vorbit despre asta, dar nimeni, inclusiv de aici şi PSD, nu a făcut-o. PSD nu poate face singur acest lucru, dar vă spun cu tărie că PSD a spus şi va spune în continuare că va susţine şi îşi va da votul pentru o reformă care implică comasarea localităţilor cu până, nu ştiu, şi aici putem discuta, 3.000-4.000 de locuitori, ţinând şi având în acelaşi timp în vedere şi păstrarea serviciilor publice, şi e esenţial acest lucru, să ai acelaşi nivel al calităţii serviciilor publice pentru locuitori.

Asta înseamnă, până la urmă, o reformă reală, pe care o susţinem şi la care suntem şi vom fi parte dacă ni se cere să o şi promovăm. Sunt un adept al acestei chestiuni şi nu renunţ”, a afirmat Sorin Grindeanu.



Președintele PSD s-a angajat că, în cazul în care ajunge din nou în funcţia de prim-ministru, va face această reformă.



„Dacă merg prim-ministru, o fac. Am spus dacă, era la viitor şi era ipotetic. Dacă devin prim-ministru, o fac”, a spus Grindeanu.



Președintele PSD a mai fost întrebat susţine inclusiv modificarea legii, în aşa fel încât să nu mai aibă loc referendumul care să complice aplicarea comasării.



„Dacă nu mă înşel, există un proiect pe circuit în acest moment, la Parlament, în care să se reducă pragul de prezenţă, cred că există. Când începe sesiunea extraordinară, e un proiect bun în a fi promovat. Să se reducă pragul, cred că acum e la 50% prezenţa când vorbim de comasări, şi a fost un obstacol destul de greu de trecut”, a mai afirmat Grindeanu.

PSD se pregătește să preia singur guvernarea, începând din luna septembrie, și poartă negocieri în aceste zile cu senatorii și deputații pentru a strânge cele 233 de voturi necesare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații încearcă să obțină sprijin de la UDMR, dar și de la parlamentari nemulţumiţi din AUR şi PNL.