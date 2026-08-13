Sorin Grindeanu spune că PSD nu are, încă, voturile pentru a forma un Guvern

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii nu au, la momentul de față, voturile necesare pentru a forma un nou Guvern. Totuși, el a menţionat că „suntem cel mai aproape în a face această majoritate”.

Întrebat sub ce formă ar putea fi constituit viitorul guvern, după ce premierul demis Ilie Bolojan afirmă că ar putea vota un guvern tehnocrat, Grindeanu a spus că nu știe ce să creadă, din cauza schimbărilor de poziție anterioare.

„Nu pot să vorbesc în numele PNL. PNL nu a votat o propunere de guvern tehnocrat în urmă cu două luni şi ceva. A fost prima propunere, Guvernul Tomac, posibilul Guvern Tomac, era un guvern tehnocrat, iar PNL a hotărât că nu îl votează, tocmai fiindcă era tehnocrat. Aşa că ce să cred din schimbările acestea?

Ei trebuie să-şi ia nişte decizii interne şi nu vreau să comentez în numele PNL. E treaba lor, doar că trebuie să fie mai clari. Nu să se schimbe de la o săptămână de la alta, sau de la o nominalizare la alta, sau de la o soluţie la alta, aşa cum au făcut în aceste trei luni, fiindcă au fost mânaţi de o singură dorinţă, aceea de a rămâne în continuare chiar şi cu puteri reduse în funcţii Guvernul Bolojan. Asta este ceea ce i-a mânat în aceste luni şi dezastrul îl vedem cu toţi”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD are voturile necesare pentru a avea un guvern condus de el, Sorin Grindeanu a a spus că nu.

„Astăzi când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută. Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”, a sublinait el.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a îndemnat, joi, partidele fostei coaliții „să se reașeze la masă” pentru a forma un Guvern.

„În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea care sunt și inutile până la urmă”, a spus el.