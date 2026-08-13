Drona care plutea lângă plaja din Costineşti a fost scoasă din apă şi nu avea explozibil. Imagini de la operaţiunea scafandrilor

Drona care plutea lângă plaja din Costineşti a fost scoasă din apă şi nu avea explozibil. Sursa foto: capturi video

Drona care plutea joi dimineaţă în apropierea plajei de la Costineşti a fost scoasă din apă de scafandri. Specialiştii au verificat-o şi au aflat că aparatul de zbor nu transporta material explozibil. Drona va fi ridicată de Garda de Coastă, iar plaja este încă izolată. Accesul turiştilor în zonă este în continuare interzis.

Prefectul Constanței a declarat că, în jurul orei 8:15, a fost primit un apel la 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

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"Conform procedurilor au intervenit IPJ , SRI , Garda de coastă , ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice . Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a spus Adrian Picoiu, joi dimineaţă, pentru Info Sud-Est.

Reamintim că turiştii care se aflau, joi dimineaţă, pe plaja din Costineşti au alertat autorităţile în privinţa unei posibile drone care plutea aproape de mal. Pentru intervenţie au fost mobilizaţi polițiști, jandarmi, Garda de Coastă și ISU.