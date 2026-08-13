Eurostat: Cel mai sever declin al producţiei industriale din UE a fost în România şi în Luxemburg

Eurostat: Cel mai sever declin al producţiei industriale din UE a fost în România şi în Luxemburg. Sursa colaj foto: Getty Images

Producţia industrială a crescut cu 0,1% în zona euro şi cu 0,6% în Uniunea Europeană în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, iar Luxemburg, România şi Estonia sunt ţările care au înregistrat cel mai sever declin al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creşteri anuale ale producţiei industriale în iunie au fost în Lituania (7,7%), Danemarca (6,1%) şi Polonia (4,9%), iar cel mai semnificativ declin în Luxemburg (minus 7,9%), România (minus 5,6%) şi Estonia (minus 4,6%).

În cazul UE, a crescut cu 1% producţia de bunuri intermediare, cu 0,3% cea de energie şi cu 0,9% cea de bunuri de capital, în timp ce a scăzut cu 0,9% producţia de bunuri de folosinţă îndelungată şi cu 0,3% cea de bunuri de folosinţă imediată.

De asemenea, producţia industrială a rămas stabilă în zona euro şi a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană în iunie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans de 0,3% în ambele zone.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creşteri lunare ale producţiei industriale în iunie au fost în Danemarca (5,4%), Croaţia (5,2%), Lituania şi Finlanda (ambele cu 2,1%), iar cel mai semnificativ declin în Luxemburg (minus 10,7%), Portugalia (minus 3,9%) şi Estonia (minus 2,2%).

În iunie, România a raportat un declin de 2,8% comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o scădere de 0,6%.

În cazul UE, a crescut cu 1% producţia de energie, cu 0,9% producţia de bunuri de folosinţă îndelungată şi cu 2,5% cea de bunuri de folosinţă imediată, în timp ce a scăzut cu 0,7% producţia de bunuri intermediare şi cu 0,9% cea de bunuri de capital.