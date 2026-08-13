România pierde 700 MW după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Bușoi: „Vom compensa din importuri. Kozlodui este în siguranță”

România va trebui să importe masiv energie electrică în orele de vârf după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Foto: Getty Images

Secretarul de stat Cristian Bușoi a explicat, joi dimineață, că România va compensa pierderea celor 700 de megawați produși de Unitatea 2 de la Cernavodă din energia eoliană, importuri. De asemenea, va fi scoasă din rezervă centrala Rovinară „dacă este necesar”, iar în caz de forță majoră se va apela și la rezervele Hidroelectrica. Oficialul a adăugat că nu există riscul ca România să nu mai aibă de unde importa energie, precizând că centrala de la Kozlodoi nu se află într-un pericol „iminent” de închidere.

Unitatea 2 de la Centrala de la Cernavodă a intrat joi în procedură de oprire, după ce nivelul Dunării a scăzut până la pragul critic, iar pompele de răcire nu mai pot funcționa în siguranță. Aproximativ 700 de megawați vor fi pierduți după oprirea reactorului, pe care România îi va compensa „în principal din importuri”, potrivit secretarului de stat Cristian Bușoi.

„Penele de curent țin doar de anumite probleme care ar fi în rețelele de distribuție și care sunt remediate imediat de echipele de intervenție. Dar, într-adevăr, Sistemul Energetic Național trebuie să funcționeze în parametrii normali. Vom compensa cei 680 până în 700 de megawați, care e media producției de la Unitatea 2 de la Cernavodă, în principal din importuri”, a spus Bușoi.

România pariază și pe energia eoliană. Iar dacă nici aceste două surse nu sunt suficiente va fi scoasă din rezervă Unitatea 4 de la Rovinari și se va apela la rezervele Hidroelectrica.

„În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Prin urmare, vom avea o creștere de producție din zona de vânt, de eolian.

Așa cum vă spuneam, vorbeam de importuri și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare, doar dacă va fi necesar, avem în rezervă Unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva Hidroelectrica, rezerva din lacuri”, a spus Bușoi.

În ceea ce privește Unitatea 4 de la Rovinari, secretarul de stat a precizat că nu a fost luată încă o decizie.

„Asta va fi decis. Momentul acesta va fi decis de specialiștii dispecerului energetic național, dacă va fi nevoie, dacă nu sunt suficiente cantități din import, dacă vom avea o producție scăzută de eolian, pentru că se anunță zile călduroase săptămâna viitoare. Astăzi, cum vedem cu toții, nu vom avea nici temperaturi foarte ridicate. Ne așteptăm ca pe seară consumul să fie sub 7000 de megawați, ceea ce arată că ziua de astăzi poate fi foarte bine gestionată”, a explicat Cristian Bușoi.

Importurile nu sunt în pericol, a mai spus oficialul guvernamental, adăugând că după o ședință cu țările din UE, concluzia a fost că nu vor exista probleme în regiune săptămânile următoare, iar centrala bulgarilor nu este în pericol de închidere.

„Nu, nu există acest risc. Am avut în aceste zile o ședință de coordonare cu toate țările din Uniunea Europeană și cu reprezentanții ENTSO-E care este rețeaua de transport și de operatori de sistem de electricitate din Uniunea Europeană. Ne-am uitat pe toate prognozele, nu există probleme în regiune pentru zilele și săptămânile următoare. Centrală de la Kozlodui este în siguranță. Nu este iminentă vreo închidere la Kozlodui. Cei 2000 de megawați produși de această centrală, nu foarte departe de România, sunt în siguranță”, a mai spus Bușoi.

Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită timp de cel puțin zece zile, a declarat directorul centralei, Romeo Urjan, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

El a explicat că, timp de zece zile, prognoza Apelor Române privind nivelul Dunării arată că nivelul apei va scădea în continuare.

„Românii nu au de ce să se teamă. Nu vorbim de blackout sau de criză sau de nu știu ce alte fenomene care să inducă teamă în populație. Nu, reactoarele se opresc, se repornesc, avem alți producători, avem surse din import. Eu le-aș spune că trăim într-o lume normală, în care reactoarele pornesc, în care apa scade și luăm măsuri pe viitor pentru a evita aceste lucruri”, a spus Romeo Urjan.

Hidrologii au anunţat, joi dimineaţă, că debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar în ultimele 24 de ore, cu o valoare de 1.350 mc/s, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900m3/s. Pentru perioada 13-14 august este prognozată o uşoară tendinţă de creştere.