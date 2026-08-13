Un şef de stat a zburat până în Spania cu avionul de 400 de milioane de dolari ca să vadă Eclipsa de Soare de pe un iaht ultra-luxos

Emirul Qatarului a zburat până în Spania cu avionul de 400 de milioane de dolari ca să vadă Eclipsa de Soare de pe un iaht ultra-luxos. Sursa foto: Colaj Profimedia

Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului, care a donat Statelor Unite propriul său avion 747, ar fi călătorit cu celălalt avion personal de tip „jumbo” (în valoare de 400 de milioane de dolari) pe o distanță de 5.000 km până în Mallorca, doar pentru a putea urmări rara Eclipsă totală de Soare în toată splendoarea ei. Emirul ar fi admirat fenomenul de la bordul unui iaht ultra-luxos, în valoare de 500 de milioane de dolari, notează Luxury Launches.

O Eclipsă totală de Soare este un fenomen suficient de rar pentru a justifica o călătorie lungă, însă, în cazul familiei conducătoare a Qatarului, deplasarea a implicat un mijloc de transport cu adevărat extraordinar.

Un avion Boeing 747-8, operat de Qatar Amiri Flight, a zburat de la Doha la Mallorca în timp ce familia regală se pregătea pentru eclipsa din 12 august, transformând astfel o escapadă mediteraneană deja fastuoasă într-o ocazie unică de a urmări, din „primul rând”, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale naturii.

Deși nu există o confirmare oficială a faptului că emirul Tamim bin Hamad Al Thani s-ar fi aflat la bord sau că eclipsa ar fi fost motivul călătoriei, momentul ales este greu de trecut cu vederea, notează sursa amintită.

Aeronava VVIP 747 a emirului a sosit în Mallorca pe 10 august 2026, în ajunul eclipsei de Soare, fapt confirmat de "Majorca Daily Bulletin". Momentul ales este cu atât mai interesant cu cât Eclipsa totală de Soare din 12 august nu a fost vizibilă din Qatar, ceea ce înseamnă că familia regală a trebuit să călătorească în străinătate pentru a putea vedea faza de totalitate.

Un Boeing 747 cu totul aparte

Aeronava regală a Emirului Qatarului nu este un 747 comercial căruia i-au fost pur și simplu scoase scaunele specifice zborurilor de linie. Este un Boeing Business Jet construit din fabrică și operat de Qatar Amiri Flight, flota de stat destinată transportului oficialităților (VIP).

Aeronava implicată în vizita la Mallorca, înmatriculată A7-HHE, a fost primul Boeing 747-8 Intercontinental livrat vreunui client, fiind recepționată la 28 februarie 2012, înaintea primului exemplar 747-8I livrat companiei Lufthansa pentru zboruri comerciale.

Cu o lungime de aproximativ 76,3 metri și o anvergură a aripilor de 68,4 metri, aeronava este uriașă chiar și pentru standardele avioanelor de tip „jumbo-jet”. Anvergura sa o încadrează în categoria F a codului ICAO, fapt ce explică de ce dimensiunile sale au impus anterior cerințe operaționale suplimentare pe aeroportul din Palma.

Aeronava poate găzdui aproximativ 89 de pasageri și 14 membri ai echipajului și este dotată cu 11 băi, cinci bucătării și un birou privat, alături de o gamă variată de facilități de lux destinate pasagerilor VIP. Valoarea sa estimată este de aproximativ 400 de milioane de dolari, ceea ce o plasează categoric în rândul celor mai scumpe avioane private din lume.

Super-iahtul Al Lusail

Locul ideal pentru a urmări eclipsa a fost, în mod evident, Al Lusail, super-iahtul de 123 de metri, evaluat la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Nava a fost văzută în repetate rânduri în zona insulei Mallorca, servind drept bază în Mediterana pentru familia regală din Qatar în timpul vizitelor anterioare. Construit de șantierul naval Lürssen, Al Lusail se remarcă prin dimensiuni și dotări demne de o reședință regală pe apă. Iahtul poate găzdui până la 36 de oaspeți în 18 apartamente și dispune de spațiu pentru un echipaj format din 56 de persoane.

Facilitățile sale includ sală de cinema, sală de fitness, salon de înfrumusețare, „beach club”, piscină și lift, în timp ce suprafețele vitrate generoase oferă atât spațiilor interioare, cât și celor exterioare o panoramă vastă asupra mării.

Două motoare diesel MTU îi conferă iahtului Al Lusail o viteză maximă de aproximativ 19 noduri, în timp ce capacitatea generoasă a rezervoarelor de combustibil îi asigură o autonomie de circa 4.500 de mile marine.

Totuși, în cazul unei eclipse de deasupra orizontului, cel mai mare avantaj al iahtului poate fi mobilitatea sa și poziția neobstrucționată în largul mării.

De asemenea, iahtul a trecut recent printr-un amplu proces de modernizare. Se pare că Emirul Tamim a cheltuit peste 35 de milioane de dolari pentru lucrări de actualizare care au durat șapte luni la șantierul naval Lürssen.

Acestea au vizat sistemele tehnice, propulsia și generatoarele, sistemele HVAC și de automatizare, revopsirea corpului navei, precum și restaurarea suprafețelor din lemn de tec de pe cele șase punți. Iahtul a revenit în Marea Mediterană în luna iunie, ceea ce face ca prezența sa în Mallorca să fie deosebit de interesantă.

Palma de Mallorca, insula favorită a emirului

Familia regală din Qatar are o legătură de lungă durată cu Palma de Mallorca. Tamim a vizitat Mallorca în 2025, după ce a participat la un summit ONU la Sevilla, și a urcat la bordul iahtului Al Lusail, în timp ce soția sa, Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, a fost fotografiată la cumpărături în Palma în 2022.

Familia a petrecut timp pe insulă și în verile anterioare. Călătoria pentru a vedea o eclipsă de Soare este genul de aventură pe care și-o poate permite doar o familie regală ce deține un „palat zburător” de 400 de milioane de dolari și un iaht de 500 de milioane de dolari, transformând un fenomen ceresc rar într-o escapadă mediteraneană extraordinară.

Deși Qatarul s-a aflat la mii de kilometri distanță de traiectoria eclipsei, conducătorul său a avut mijloacele necesare pentru a-și aduce pur și simplu palatul zburător în Spania și a-și continua călătoria la bordul unui alt palat, de data aceasta pe mare.