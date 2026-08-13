Iranul îl contrazice din nou pe Donald Trump: „Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă”. Traficul maritim a scăzut cu 90%

Atât Washingtonul cât și Teheranul și-au înăsprit pozițiile în negocieri, fiecare parte cerând despăgubiri de la cealaltă, printre alte solicitări.Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Autoritățile iraniene au respins, din nou, afirmațiile repetate ale președintelui american Donald Trump potrivit cărora SUA dețin „controlul total” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul susține că strâmtoarea este blocată și va rămâne așa dacă nu îi sunt acceptate toate condițiile. O analiză CNBC arată că traficul prin Ormuz a scăzut cu 90% față de perioada de dinaintea conflictului.

Autoritatea pentru Strâmtoarea Golfului Persic din Iran a transmis, miercuri, într-o postare pe X că „Afirmațiile și postările repetate ale oficialilor SUA care susțin că Strâmtoarea Ormuz nu mai este blocată nu schimbă realitatea: Strâmtoarea Ormuz este blocată și nu va fi redeschisă până când condițiile impuse de Iran nu sunt acceptate”.

Chiar în acea zi, cu câteva ore mai devreme, Donald Trump postase pe rețeaua Truth Social că SUA „au control total în Strâmtoarea Ormuz. Cred că îl vom păstra”.

„Blocada noastră navală este numită de toată lumea 'un zid de oțel' și Iranul nu poate face nimic împotriva ei. Nu au marină, nu au forțe aeriene, soldații care le-au mai rămas sunt neplătiți, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) este decimat și fuge, iar 'conducerea' lor este, în cel mai bun caz, incertă! Nu au bani. Țara lor este 'făcută praf'”, a scris Trump.

În timp ce ambele părți fac afirmații contradictorii, datele furnizate de compania de informații comerciale Kpler arată că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz este aproape de cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni.

În medie, la cinci zile, 13 nave tranzitează strâmtoarea, potrivit analizei CNBC pe baza datelor de la Kpler. Sunt incluse nave de toate tipurile: de la nave de marfă la petroliere.

Traficul maritim este cu 90% mai scăzut decât media zilnică de 130 de nave care tranzitau Ormuz înainte de atacurile SUA-Israel din 28 februarie.

Atât Washingtonul cât și Teheranul și-au înăsprit pozițiile în negocieri, fiecare parte cerând despăgubiri de la cealaltă, printre alte solicitări.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a prezentat în weekend o serie amplă de condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, printre acestea numărându-se încetarea blocadei navale americane, ridicarea sancțiunilor, retragerea trupelor americane și plata unor despăgubiri de război.

„Confuzie și uimire”

Mohammad Reza Naqdi, unul dintre principalii consilieri ai comandantului Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, a declarat marți, într-un interviu acordat PBS, că „victoria este de partea noastră” și că „am văzut, de asemenea, cât de slabă este armata americană în comparație cu ceea ce credeam”.

El a atras atenția asupra obiectivelor SUA în acest război, care par să se fi schimbat pe parcursul conflictului, referindu-se la afirmațiile lui Trump privind invadarea Insulei Kharg, dar și la deschiderea Strâmtoarei Ormuz.

„Am văzut confuzie și nedumerire în America. A devenit un război fără strategie. La fiecare două-trei zile, anunțau un nou obiectiv... Și-au mobilizat navele de război. În tot ceea ce au încercat, putem arăta cum am ieșit victorioși”, a spus Naqdi.

Întrebat dacă planul iranienilor este să prelungească conflictul până când Trump va părăsi funcția, Naqdi a spus că obiectivul Iranului este să „obțină descurajarea”.

În acest sens, el a afirmat că una dintre modalități este prelungirea conflictului, uzarea adversarului, astfel încât, dacă cineva dorește să atace Iranul, să existe un cost.