Atacurile cu drone în Crimeea au lăsat teritoriul fără energie electrică. În foto: un incendiu la Muzeul Apărării din Sevastopol, după un atac cu drone. Foto: Profimedia Images

Sevastopolul ocupat a rămas fără alimentare cu energie electrică după un atac masiv cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul de ocupație, Mihail Razvojaev. „La obiective a fost instituit un regim special, specialiștii evaluează amploarea pagubelor și fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică”, a declarat Razvojaev.

El i-a sfătuit pe locuitorii Sevastopolului să fie atenți la bateria telefoanelor și le-a cerut să nu suprasolicite rețeaua atunci când electricitatea va fi restabilită. Totodată, reprezentantul regimului de la Kremlin a îndemnat populația să își păstreze calmul, afirmând că adversarul urmărește să provoace panică.

În seara precedentă, Razvojaev anunțase o alertă aeriană. Ulterior, însă, nu a dat informații despre consecințele atacului cu drone. Potrivit canalului de monitorizare „Krimski Veter”, atacul a vizat termocentrala Balaklava, unul dintre principalele obiective energetice ale peninsulei, precum și un important complex hidrotehnic care asigură alimentarea cu apă a Sevastopolului. De asemenea, locuitori ai Crimeei au relatat despre drone care au zburat în zonă și despre focuri de armă în apropierea termocentralei Tavriceskaia.

Locuitorii Crimeei primesc curent cu porția

Sevastopolul mai rămăsese complet fără electricitate pe 27 iulie. Razvojaev a pus atunci situația pe seama suprasolicitării rețelelor electrice din afara orașului. Operatorul Krimenergo a anunțat la acel moment că o parte dintre localitățile Crimeei rămăseseră fără curent în urma atacurilor cu drone ucrainene.

Tot în iulie, din cauza deficitului de capacitate energetică, în Sevastopol a fost introdus un program de întreruperi ale alimentării cu electricitate, în cadrul căruia curentul era furnizat câte două ore, urmate de pauze de șase ore, adică doar șase ore pe zi.

La începutul lunii iunie, forțele armate ucrainene și-au intensificat considerabil atacurile asupra infrastructurii energetice din Crimeea. În urma acestora, peninsula s-a confruntat cu probleme de alimentare cu energie electrică. Crimeea a rămas în repetate rânduri complet fără curent, iar unele zone au fost lipsite de electricitate timp de o săptămână sau chiar mai mult. Au apărut, de asemenea, întreruperi în alimentarea cu apă și în serviciile de telefonie mobilă.

Autoritățile ucrainene au declarat anterior că intenționează să izoleze Crimeea. Pe lângă obiectivele din sectorul energetic și al combustibililor, au început să fie vizate și infrastructura de transport a peninsulei, precum și navele rusești care aprovizionează Crimeea.

În acest context, locuitori din Crimeea și Sevastopol au relatat despre probleme în aprovizionarea cu alimente și despre introducerea unor restricții privind vânzarea acestora.