Polițiștii din Ecuador au găsit chipul lui Erling Haaland imprimat pe aproape 400 de pachete de cocaină

2 minute de citit Publicat la 09:27 13 Aug 2026 Modificat la 09:27 13 Aug 2026

Valoarea estimată a transportului este de aproape 842.000 de dolari pe piața internă, peste 11 milioane de dolari în SUA și peste 19,6 milioane de dolari (17 milioane de euro) în Europa. Foto: Captură X

Chipul fotbalistului norvegian Erling Haaland a apărut pe panouri publicitare, pe cartonașe și pe ecrane, după ce a devenit un fenomen pe rețelele sociale, marcând șapte goluri în patru meciuri la Cupa Mondială 2026. Acum, poliția din Ecuador a găsit chipul său într-un loc neașteptat: imprimat pe ambalaje dreptunghiulare verzi de cocaină, confiscate dintr-un camion lângă granița cu Columbia, scrie CNN.

„Șoferul vehiculului a fost arestat în urma confiscării unei cantități de 469 de kilograme de cocaină, miercuri”, a declarat poliția, dar nu a oferit nicio explicație pentru imaginea atacantului norvegian.

Totuși, este o practică obișnuită ca traficanții de droguri să își eticheteze transporturile cu numele unor personalități sportive cunoscute și ale altor celebrități, ca modalitate de a semnala ce rețea criminală a produs marfa și cărui client îi aparține.

Un comunicat de presă a precizat că agenții antidrog desfășurau o operațiune în urma unei informații anonime primite marți dimineață pe autostrada Panamericană, când au observat un camion suspect. După ce l-au percheziționat, au găsit 370 de pachete ascunse în podeaua dublă a camionului.

Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador. Los agentes descubrieron 370 paquetes escondidos en una estructura acondicionada en un vehículo. pic.twitter.com/uXnP5bsLdV — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 12, 2026

Poliția a publicat o înregistrare video care arată coletele revărsându-se din podeaua dublă a camionului, cu imaginea lui Haaland.

Haaland a fost unul dintre cei mai buni marcatori și cei mai carismatici jucători de la Cupa Mondială desfășurată în Mexic, Statele Unite și Canada, iar statura sa impunătoare și simțul umorului caraghios au stârnit un val de videoclipuri virale și meme-uri creative.

Haaland nu este singura vedetă de fotbal aparent favorită de traficanții de droguri: imaginea căpitanului echipei naționale a Argentinei, Lionel Messi, a apărut și pe un alt colet confiscat.

Ecuadorul este considerat un centru logistic pentru traficul de droguri, unde acestea sunt stocate, depozitate și distribuite pe rutele Americii Centrale, în principal către Statele Unite, deși narcoticele sunt transportate și în Europa.

Poliția a declarat că o femeie identificată doar drept María R., cu acte de identitate columbiene, a fost arestată în operațiunea de miercuri din zona Guagua Negro, lângă orașul de graniță Tulcan, la 246 de kilometri nord de capitala Quito.

Valoarea estimată a transportului este de aproape 842.000 de dolari pe piața internă, peste 11 milioane de dolari în SUA și peste 19,6 milioane de dolari (17 milioane de euro) în Europa.

În Ecuador, bande criminale locale aliate cu carteluri columbiene și mexicane gestionează rutele și transportă narcoticele, 80% dintre acestea provenind din Columbia, iar restul din Peru.

În prima jumătate a acestui an, poliția a raportat confiscarea a 80 de tone de droguri, în timp ce în 2025 autoritățile au confiscat aproape 215 tone, în principal cocaină. În 2024, cantitatea a ajuns la aproape 295 de tone.