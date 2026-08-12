"S-a auzit o șoaptă". Un bebeluş a fost salvat de sub dărâmăturile unui bloc la 48 de ore după cutremurul puternic din Columbia

Un bebeluș, scos în viață de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite, la 48 de ore de la cutremurul din Columbia. Sursa colaj foto: Instagram/CNN & CNN Newsource

Un bebeluş a supravieţuit timp de 48 ore sub dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbuşit în oraşul Cali din Columbia, în urma cutremurului devastator care a avut magnitudinea 7,4. Băieţelul a fost salvat datorită unui bărbat care s-a oprit din drumul său spre casă lângă blocul de locuinţe transformat în moloz şi a început să strige pentru a descoperi dacă există supravieţuitori. Operaţiunea de salvare contracronometru a fost filmată şi reprezintă un simbol al speranţei. "S-a auzit o șoaptă: «Da, sunt aici. Sunt cu un bebeluș»", a povestit Brian Osorio Zuluaga, relatează CNN.

La scurt timp după ce seismul puternic a lovit Columbia luni, 10 august, Brian Osorio Zuluaga a ieșit în fugă din biroul său din Cali și s-a grăbit spre casă cu motocicleta. Imaginea unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje prăbușite l-a făcut pe acesta să se oprească.

"Era un complex mare, care ocupa un întreg cartier", a declarat Osorio, conform sursei citate.

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Acesta s-a apropiat de moloz și a început să strige în dărâmături pentru a găsi supraviețuitori, în ciuda avertismentelor privind o posibilă scurgere de gaze. La un moment dat, el le-a cerut celor din jur să facă liniște, iar în acele momente s-a auzit un sunet slab din moloz.

"S-a auzit o șoaptă: «Da, sunt aici. Sunt cu un bebeluș», venită de la un bărbat", a spus Brian Osorio Zuluaga.

Osorio a povestit cum el și alți câțiva oameni au început să îndepărteze cu mâinile molozul pentru a ajunge la cei doi. Dar o placă mare de beton le bloca drumul. Operațiunea dramatică de salvare a avut loc la complexul rezidențial La Torres del Limonar, o clădire cu cinci etaje care s-a prăbușit în urma cutremurului.

Atenţie, videoclipul conține imagini care vă pot afecta emoţional!

Placa de beton era prea grea pentru a fi dată la o parte, iar Brian Osorio Zuluaga era îngrijorat că ar putea fi mai mulți oameni prinși dedesubt. Unii dintre voluntari au ținut-o ridicată, în timp ce alții au creat o cale de acces către bebeluș.

"Puteți vedea căpșorul bebelușului acolo, care, la momentul respectiv, părea oarecum violaceu pentru că nu putea să respire. Odată ce am început să îndepărtăm molozul, bebelușul a început să respire, iar culoarea lui a început să revină", a mai precizat Osorio în timpul declaraţiilor pentru jurnaliştii de la CNN.

Pe imaginile salvării emoţionante, filmate de Brian Osorio Zuluaga, se poate vedea cum bebeluşul este scos cu multă grijă dintre dărâmături. Totodată, se observă şi un bărbat, rănit la braţul stâng, care stă pe o parte, în timp ce este pe jumătate prins sub o placă de beton.

Osorio a mai menţionat că i-a fost înmânat băieţelul, pe care i l-a dat unui polițist, care l-a dus la o ambulanță. Apoi, cu toţii și-au îndreptat atenția către eliberarea bărbatului prins.

Operațiunile de căutare şi salvare continuă în zeci de orașe și localități din vestul Columbiei, după cutremurul puternic care a lovit regiunea.