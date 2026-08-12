Marile companii din Germania intră în criză din cauza secării Rinului. Transportul mărfurilor este perturbat, costurile cresc

Rinul ar putea deveni în curând imposibil de navigat pe anumite porțiuni din Germania. Foto: Getty Images

Scăderea istorică a nivelului Rinului afectează tot mai puternic industria Germaniei. Producătorii de substanțe chimice și de oțel, companiile de utilități și comercianții de produse agricole avertizează că transportul mărfurilor este perturbat, costurile cresc, iar unele capacități de producție sunt reduse, transmite Reuters.

Germania, la fel ca o mare parte a Europei, s-a confruntat în această vară cu mai multe valuri de căldură și cu precipitații insuficiente. În aceste condiții, nivelul apei a scăzut pe importante căi navigabile, inclusiv pe Rin, una dintre principalele rute europene pentru transportul cerealelor, minereurilor, cărbunelui și produselor petroliere rafinate.

Germania nu se confruntă deocamdată cu blocajele ample ale producției înregistrate în timpul crizelor anterioare provocate de scăderea Rinului. Comercianții spun însă că, după săptămâni de secetă, capacitatea de transport disponibilă pe fluviu este aproape epuizată, iar companiile întâmpină tot mai multe dificultăți în desfășurarea activității.

Producătorul de substanțe chimice Covestro a declarat situație de forță majoră pentru livrările de polieter-polioli fabricați la uzina sa din Dormagen. Aceste substanțe sunt folosite, printre altele, la producerea materialelor izolatoare pentru frigidere. Compania a avertizat că transportul rutier și feroviar nu poate compensa în totalitate lipsa capacității de transport pe Rin, scrie Agerpres.

„Clopotele de alarmă sună tot mai puternic. Nivelul istoric de scăzut al Rinului împinge logistica și lanțurile de aprovizionare tot mai aproape de limită”, a declarat pentru Reuters Wolfgang Grosse Entrup, directorul Asociației Industriei Chimice din Germania.

Producția companiei rivale Evonik este, de asemenea, afectată de reducerea transporturilor fluviale. Compania nu a oferit însă detalii suplimentare.

Compania de utilități Uniper a avertizat, la rândul său, că producția hidrocentralelor sale din Germania a scăzut. Săptămâna trecută, rivala EnBW semnalase o situație similară.

Salzgitter, al doilea cel mai mare producător de oțel din Germania, a anunțat că problemele de navigație de pe Rin au obligat compania să transporte cărbunele pe calea ferată, din Rotterdam până la divizia sa HKM.

„Situația actuală arată că trebuie să acordăm o atenție mai mare căilor navigabile, care fac parte din infrastructura noastră critică de transport”, a declarat Tim-Oliver Müller, directorul Federației Industriei Construcțiilor din Germania.

Acesta a explicat că anumite materiale de construcții nu pot fi transferate cu ușurință pe șosele sau pe calea ferată. Pentru a transporta cantitatea de marfă încărcată pe o singură barjă ar putea fi necesare până la 150 de camioane.

Katharina Stelzer, directoarea companiei germane de comerț agricol RWZ, a descris drept „o catastrofă” perspectiva ca nivelul Rinului să continue să scadă.

Într-un an obișnuit, RWZ transportă în lunile iulie și august aproximativ 50.000 de tone de mărfuri din terminalele sale aflate în orașele germane Worms și Andernach. Anul acesta, compania nu a reușit să expedieze nici măcar 10% din această cantitate și a fost nevoită să recurgă la transportul rutier, care este mai scump.

În lipsa unor măsuri, deficitul de apă ar putea provoca Germaniei pierderi de 625 de miliarde de euro până în 2050, echivalentul a aproximativ 25 de miliarde de euro pe an. Avertismentul a fost lansat recent de ministrul Mediului, Carsten Schneider, care a citat estimările mai multor studii.