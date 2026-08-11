În 2024, Palau a eliminat șobolanii de pe insula Ulong: În doar un an, biomasa peștilor a crescut cu 183%, iar azotul din frunze cu 80%

Insula Ulong din Palau. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Revenirea păsărilor marine pe o mică insulă din Palau a adus un beneficiu neașteptat. La doar un an după eliminarea șobolanilor invazivi de pe insula Ulong, cercetătorii au descoperit că și recifele de corali din apropiere încep să se refacă.

Studiul este prima cercetare experimentală care demonstrează că, atunci când păsările marine revin după îndepărtarea rozătoarelor invazive, acestea contribuie la transportul nutrienților de pe uscat în mare, potrivit Times of India. Procesul susține deja ecosistemele recifale și duce la creșterea populațiilor de pești mult mai repede decât se așteptau cercetătorii.

Potrivit Island Conservation, cercetarea a fost realizată pe insula Ulong din Republica Palau, un stat insular din vestul Oceanului Pacific, ca parte a proiectului Island-Ocean Connection Challenge (IOCC). Oamenii de știință de la Island Conservation și Scripps Institution of Oceanography din cadrul University of California San Diego au monitorizat insula înainte și după eliminarea șobolanilor.

Cercetătorii au urmărit schimbările în ceea ce privește păsările marine, nutrienții, peștii de recif și alte forme de viață marină, comparând rezultatele cu cele de pe o insulă din apropiere, Ngeruktabel, unde șobolanii invazivi încă sunt prezenți.

Descoperirile sugerează că refacerea ecosistemelor insulare poate îmbunătăți și sănătatea oceanelor din apropiere și demonstrează cât de strâns sunt conectate uscatul și marea.

Primele semne ale refacerii

Cercetătorii spun că este surprinzător faptul că au putut observa schimbări măsurabile într-un interval atât de scurt.

„Faptul că vedem schimbări ecologice măsurabile la doar un an după restaurare este extraordinar. Demonstrează puterea pe care o au conducerea locală și știința atunci când lucrează împreună pentru a vindeca ecosistemele insulare, de la crestele munților până la recife”, a declarat Coral Wolf, Conservation Impact Program Manager la Island Conservation.

Unul dintre cele mai clare semne ale refacerii a fost revenirea păsărilor. Porumbelul de pământ din Palau, o specie pe cale de dispariție, a fost observat mai frecvent după lucrările de restaurare.

Activitatea păsărilor marine a crescut, de asemenea, masiv. Chemările chirighiței cu cap brun au crescut cu 286%, în timp ce chemările chirighiței brune și ale chirighiței albe au crescut cu aproximativ 50%, comparativ cu insula de control din apropiere, unde șobolanii nu au fost eliminați.

Oamenii de știință spun că păsările marine joacă un rol important deoarece se hrănesc în ocean, dar se întorc pe uscat pentru a-și face cuiburile. Excrementele lor, cunoscute sub numele de guano, transportă nutrienți din mare către insule.

Ploaia poate transporta o parte dintre acești nutrienți în apele de coastă din apropiere, unde contribuie la susținerea vieții marine.

Nutrienții și populațiile de pești

Cercetătorii au identificat, de asemenea, schimbări în solul insulei și în apele din jur. Scăderea semnăturilor de azot a avut loc mai lent pe Ulong decât în alte zone.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru corespunde așteptărilor în cazul în care guanoul păsărilor marine începe să readucă nutrienți în sol și în mediul marin din apropiere.

Populațiile de pești au răspuns, de asemenea, mai devreme decât se anticipase. A fost observată o creștere semnificativă a biomasei peștilor din jurul insulei Ulong, ceea ce sugerează că nutrienții reveniți în ecosistem susțineau deja productivitatea recifului.

Unul dintre punctele de monitorizare a prezentat schimbări deosebit de puternice. Cercetătorii au înregistrat creșteri ale mai multor specii de păsări marine, o majorare de aproximativ 80% a nivelului de azot din frunze și o creștere de 183% a biomasei totale a peștilor.

Deși aceste schimbări au fost observate la un singur punct de monitorizare, oamenii de știință spun că viteza refacerii a fost mult mai mare decât anticipaseră.

Nathaniel Hanna Holloway, ecolog marin la Scripps Institution of Oceanography, spune că rezultatele oferă dovezi directe privind modul în care restaurarea insulelor poate aduce beneficii recifelor din apropiere.

„Aceste prime semnale de la Ulong arată cât de repede se pot reface ecosistemele atunci când factorii de stres sunt eliminați. Pentru prima dată în Palau, vedem dovezi măsurabile că fluxul de nutrienți transportați de păsările marine către uscat și mare revine. Este o dovadă puternică a faptului că acțiunile desfășurate pe uscat produc beneficii și pentru comunitățile recifale din jur, de care oamenii depind pentru mijloacele lor de trai”, a declarat Holloway.

Cele mai mari beneficii ale eliminării speciilor invazive de pe insule

Ajută fauna nativă să se refacă

Îmbunătățește ecosistemele marine

Protejează biodiversitatea

Eliminarea șobolanilor

Șobolanii invazivi reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru ecosistemele insulare din întreaga lume. Aceștia atacă ouăle și puii păsărilor, împiedicând refacerea multor populații de păsări marine.

Atunci când numărul păsărilor marine scade, mai puțini nutrienți sunt transportați din ocean către insule. Acest lucru slăbește nu doar ecosistemele terestre, ci poate reduce și cantitatea de nutrienți care ajunge în apele de coastă din apropiere.

Oamenii de știință spun că această legătură dintre restaurarea uscatului și refacerea ecosistemelor marine fusese sugerată anterior de studii observaționale. Proiectul Ulong este însă primul studiu experimental care demonstrează acest proces prin monitorizare înainte și după intervenție, alături de comparația cu o insulă de control.