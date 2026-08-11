Interzicerea păcănelelor a redus sumele care ajung la buget. Câte săli mai funcționează față de 2025 și câți bani primește statul

Sală de jocuri de noroc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

După ce Guvernul a acordat primăriilor dreptul de a elibera autorizații pentru sălile de jocuri de noroc, numărul acestora a scăzut drastic. Față de anul trecut, puțin peste jumătate de aparate sunt folosite în momentul actual, deși doar 90 din 3.100 de unități administrativ-teritoriale au emis hotărâri ale consiliilor locale, din care majoritatea sunt în favoarea activităților de jocuri de noroc. În plus, și sumele carea ajungeau la bugetul de stat au scăzut considerabil, scrie, marți, Profit.ro.

La începutul anului, Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (OUG 7/2026), deleagând primăriilor dreptul de a elibera autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.

Astfel, primăriile pot aproba sau chiar interzice jocurile de noroc în localitățile pe care le gestionează. De asemenea, a fost introdusă obligația operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Până atunci, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permitea unui operator autorizat să își desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără alte avize, aprobări sau taxe locale.

Autoritatea administrației publice locale era doar notificată înainte de începerea activității, neavând atribuții decizionale sau de reglementare privind amplasarea ori limitarea activității pe raza sa teritorială.

Datele obținute de Profit.ro arată că, după intrarea în vigoare a OUG nr. 7/2026, au mai fost autorizate doar 2.337 de săli de jocuri față de 18.981 în perioada similară a anului trecut, respectiv februarie – mai 2025.

De asemenea, dacă în întreg anul 2025 au fost autorizate 45.659 de săli, în prezent se mai află în folosință doar 29.014, deși termenul de 60 de zile în care primăriile trebuie să emită o decizie s-a împlinit de mai bine de 2 luni, doar 90 de unități administrativ-teritoriale (din aproximativ 3.100) au emis hotărâri ale consiliilor locale.

Dintre acestea, 35 de hotărâri ale consiliilor locale sunt pentru interzicerea desfășurării activităților, iar 55 sunt hotărâri care permit desfășurării activităților de jocuri de noroc pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale respective.

Datele Profit.ro indică și o scădere a banilor care ajungeau la bugetul de stat. Dacă sumele datorate de organizatorii de jocuri de noroc, aferente taxelor de autorizare pentru perioada februarie – mai 2025, au fost în valoare de 485 de milioane de lei, pentru perioada similară a anului 2026 au căzut la 300 de milioane de lei.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) precizează că poate furniza, la solicitarea autorităților competente, o perspectivă tehnică și de specialitate asupra efectelor practice generate de aplicarea dispozițiilor legale incidente, dar nu poate adopta, pe cale administrativă, soluții care ar avea natura unor măsuri normative.

ONJN subliniază că a oferit sprijin de specialitate și a propus norme tranzitorii care să permită depășirea acestui blocaj, aspect însușit de Ministerul Finanțelor, demersuri care, până la momentul publicării articolului, nu s-au concretizat într-o modificare legislativă, notează Profit.ro.

Prin urmare, eventualele măsuri privind instituirea unei perioade de tranziție, clarificarea raportului dintre reglementarea națională și competențele autorităților administrației publice locale ori ajustarea efectelor generate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pot fi analizate numai la nivelul autorităților publice centrale cu competențe de reglementare.