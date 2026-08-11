Coral roșu de 800.000 de euro, scos ilegal din mare în Grecia. Cum funcționa rețeaua de trafic

4 minute de citit Publicat la 15:03 11 Aug 2026 Modificat la 15:03 11 Aug 2026

„Aurul roșu” al Mediteranei, vândut cu până la 5.000 de euro kilogramul. O rețea de trafic a fost destructurată în Grecia. Foto: Getty Images

Autoritățile din Grecia au arestat mai mulți cetățeni italieni suspectați că făceau parte dintr-o rețea de trafic cu coral roșu, după o operațiune desfășurată pe insula Skopelos, în Marea Egee.

Anchetatorii cred că suspecții au scos ilegal coral roșu de pe fundul mării, în valoare de aproximativ 800.000 de euro. Marfa urma să ajungă în Italia. Cazul este în continuare investigat, iar autoritățile încearcă să stabilească și traseul exact pe care coralul ar fi trebuit să îl urmeze după ce părăsea Grecia, scrie Euronews.

Operațiunea recentă a Direcției Generale pentru Combaterea Criminalității Financiare din Grecia este însă doar o mică parte dintr-un fenomen mult mai amplu.

Coralul roșu este recoltat de secole în diferite zone ale Mediteranei și face obiectul unui comerț internațional în care Italia a avut, în mod tradițional, un rol important. Orașul Torre del Greco, aflat în apropiere de Napoli, a devenit principalul centru european pentru prelucrarea coralului și fabricarea bijuteriilor.

Coralul colectat din diferite zone ale Mediteranei ajunge pe piața italiană, unde este transformat în bijuterii și alte produse mult mai valoroase decât materia primă.

Comerțul este legal atunci când coralul este recoltat în conformitate cu regulile fiecărei țări. Problema apare atunci când coralul obținut ilegal ajunge în același circuit comercial și devine foarte greu de separat de marfa provenită din surse legale.

Coralul roșu poate ajunge la mii de euro kilogramul

Prețul coralului roșu diferă foarte mult în funcție de calitate, dimensiune și gradul de prelucrare.

Un raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură privind viitorul coralului roșu prețios din Mediterană arată că exemplarele de cea mai bună calitate pot ajunge până la 5.000 de euro pe kilogram. Cererea a crescut în ultimii ani, după ce coralul roșu a revenit în colecțiile marilor case internaționale de modă.

Materialul este folosit în bijuterii, haine și accesorii de lux, inclusiv în colecții ale unor case precum Van Cleef & Arpels și Dolce & Gabbana. Această revenire pe piața luxului pune și mai multă presiune pe o resursă care este, prin natura ei, limitată. Coralul roșu crește extrem de încet, iar o colonie mare poate avea nevoie de zeci de ani pentru a se forma.

Valoarea ridicată a dus și la apariția unei piețe ilegale, alimentată de rute de contrabandă din sudul Europei și nordul Africii către alte state europene.

În Algeria, de exemplu, până la trei tone de coral ar fi traficate ilegal în Europa în fiecare an, potrivit unei investigații Earth Journalism Network. Italia se numără printre principalele destinații.

Una dintre cele mai mari probleme este trasabilitatea. Odată ce coralul brut ajunge în ateliere și este transformat în bijuterii, devine mult mai greu de stabilit de unde provine și dacă a fost recoltat legal.

Ce știm despre coralul roșu din Mediterană

Tocmai din acest motiv, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană, care funcționează în cadrul FAO, a derulat un program special de cercetare dedicat coralului roșu.

Șapte țări mediteraneene au participat la programul desfășurat între 2020 și 2023. Grecia a fost reprezentată de Centrul Elen pentru Cercetări Marine.

Scopul proiectului a fost ca oamenii de știință să afle mai multe despre starea populațiilor de coral și să îmbunătățească atât măsurile de protecție, cât și sistemele prin care poate fi urmărită proveniența acestuia.

În Grecia există însă în continuare multe necunoscute.

„Fundul mării din Grecia nu a fost cartografiat”, explică Maria Salomidi, cercetătoare la Centrul Elen pentru Cercetări Marine.

Specialiștii au identificat mai multe zone în care există formațiuni de coral, dar nu au încă o imagine completă asupra întinderii acestor populații.

În același timp, ecosistemele sunt afectate și de alte activități. Atât pescuitul comercial, cât și cel de agrement pot deteriora coloniile, chiar și atunci când coralul nu este ținta directă.

Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană a avertizat că populațiile de coral roșu ar putea fi deja supraexploatate.

Iar cazul descoperit pe insula Skopelos este puțin probabil să fie unul izolat, spune Maria Salomidi.

„Singurul lucru pe care îl pot spune cu siguranță este că, dacă a fost descoperit un caz, cu certitudine au existat multe altele.”

Nu este o plantă, ci un animal marin

Coralul roșu, cu denumirea științifică Corallium rubrum, nu este o plantă, ci un animal marin care formează colonii în adâncurile mării. Are un schelet dur, calcaros, și crește extrem de lent. O colonie mare și matură poate avea nevoie chiar și de 100 de ani pentru a se forma.

Relația oamenilor cu acest coral este însă mult mai veche decât industria modernă a bijuteriilor.

Urme ale folosirii sale au fost descoperite în situri arheologice preistorice, iar încă din Antichitate coralul era apreciat pentru frumusețe și raritate. De-a lungul timpului, oamenii i-au atribuit inclusiv proprietăți protectoare și vindecătoare.

Povestea lui apare chiar și într-unul dintre cele mai cunoscute mituri ale Mediteranei.

În „Metamorfozele” lui Ovidiu, Perseu, după ce îi taie capul Meduzei, se oprește să se odihnească și așază capul acesteia pe niște alge marine. Sângele Gorgonei se scurge peste ele, iar plantele moi se transformă, potrivit mitului, în piatră și capătă culoarea roșie. Așa s-ar fi născut coralul.

Aproape 2.000 de ani mai târziu, legenda apare încă în prezentări științifice despre coralul roșu.

Realitatea este însă mult mai puțin romantică: un organism care are nevoie de zeci de ani pentru a crește a devenit o materie primă foarte scumpă pentru industria internațională a luxului, în timp ce oamenii de știință încearcă încă să afle cât coral roșu a mai rămas în Mediterană.