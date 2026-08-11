Scene dramatice pe o șosea din Tulcea: Un copil a căzut dintr-o mașină în mers și a ajuns în fața unui TIR. Momentul a fost filmat

1 minut de citit Publicat la 15:58 11 Aug 2026 Modificat la 15:58 11 Aug 2026

Un copil a căzut dintr-o mașină în mers și a ajuns în fața unui TIR. Foto: Facebook/Mihaita Silvestru

Un copil a căzut dintr-un autovehicul aflat în mers pe o șosea din județul Tulcea și a ajuns pentru câteva clipe în fața unui TIR. Momentul a fost surprins de o cameră aflată într-o altă mașină din trafic.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Incidentul s-a produs pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. În imaginile apărute online se vede cum copilul cade din autovehicul, se ridică imediat și, în loc să se retragă spre marginea drumului, pornește către celălalt sens de mers, unde se apropia un TIR.

O persoană coboară în grabă din mașina din care căzuse copilul și reușește să ajungă la el înainte ca acesta să intre în fața camionului. În același timp, șoferul TIR-ului încetinise pentru a evita un posibil impact.

Copilul nu pare să fi fost grav rănit în urma căderii.

Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu după ce filmarea a apărut în spațiul public și au deschis un dosar penal.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt efectuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi pentru stabilirea tuturor aspectelor de natură să clarifice situaţia de fapt şi răspunderea persoanelor implicate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cum a ajuns copilul să cadă din autovehicul și dacă au fost respectate regulile privind transportul minorilor.