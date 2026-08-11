Cum arată tunelul secret descoperit la granița Letoniei cu Belarus: Mai mulți migranți au trecut ilegal frontiera spre UE

2 minute de citit Publicat la 16:19 11 Aug 2026 Modificat la 16:19 11 Aug 2026

Polițiștii de frontieră au detectat 15 persoane care trecuseră printr-un tunel lung de 10 metri lângă gardul de frontieră dintre Belarus și Letonia. FOTO: Valsts robežsardze / Facebook

Autoritățile letone au descoperit un tunel folosit de migranți pentru a trece ilegal granița din Belarus, în contextul îngrijorărilor de lungă durată că regimul de la Minsk ar putea transforma migrația în armă împotriva UE, potrivit Politico.

Luni, polițiștii de frontieră au detectat 15 persoane care trecuseră printr-un tunel lung de 10 metri lângă gardul de frontieră dintre Belarus și Letonia, a declarat marți ministrul leton de interne, Jānis Dombrava.

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Conducătorul belarus Alexandr Lukașenko este un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, iar regimul său a susținut războiul de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei și a adoptat o poziție ostilă față de UE.

Tuneluri au fost descoperite anterior în Lituania, potrivit presei baltice, dar aceasta este prima dată când unul a fost folosit pentru a trece în Letonia.

„Acesta este primul caz în care un tunel a fost folosit pentru trecerea ilegală a frontierei de stat în Letonia. Nu au fost detectate anterior semne de încălcări în această locație exactă și nu au avut loc rețineri de persoane care au trecut ilegal frontiera de stat acolo”, a scris Dombrava pe X.

9.000 de tentative ilegale de trecere a frontierei din Belarus

Autoritățile letone au expulzat toate cele 15 persoane în „țara de plecare” și continuă să inspecteze zona din jurul tunelului.

Letonia a lansat marți o operațiune pentru a consolida securitatea frontierelor. Dombrava a descris trecerile ilegale ale frontierei din Belarus drept o „amenințare hibridă”.

Autoritățile au prevenit peste 9.000 de tentative ilegale de trecere a frontierei din Belarus până în prezent în acest an, a declarat Garda de Frontieră de Stat Letonă într-un comunicat de presă.

În luna iulie, polițiștii de frontieră lituanieni au descoperit un pasaj subteran neterminat, săpat din Belarus în direcția teritoriului Lituaniei.

Tunelul nu ajunsese la suprafață pe partea lituaniană, așa că nu fusese folosit de nimeni. Serviciul de frontieră al Lituaniei crede că pasajul urma să fie folosit pentru trecerea ilegală a migranților peste graniță.