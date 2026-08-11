O invazie uriașă de meduze a oprit trei reactoare ale centralei nucleare Grevelines din Franța. Au intrat în sistemele de răcire cu apă

Meduze eșuate pe țărm, lângă centrala nucleară Gravelines din nordul Franței, pe 12 august 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Afluenţa masivă de meduze în sistemele de răcire cu apă ale centralei nucleare Gravelines din nordul Franţei a forţat compania energetică publică franceză EDF să oprească sâmbătă trei din cele şase reactoare ale centralei ca măsură de siguranţă, relatează marţi agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit societăţii EDF, „această situaţie nu presupune nicio consecinţă pentru siguranţa instalaţiilor, a personalului sau a mediului”. Totuşi, protocolul centralei a impus activarea unor „măsuri preventive”, care au constat în „oprirea automată” a producţiei la unităţile 3 şi 4 ale centralei.

„Echipa operativă a închis, de asemenea, unitatea de producţie numărul 2 şi a redus la jumătate producţia la unitatea numărul 1, adaptându-se în mod preventiv evoluţiei situaţiei”, a adăugat EDF, care a menţionat că şi reactorul numărul 5 este oprit, dar acesta pentru întreţinere, astfel încât centrala are acum un singur reactor funcţional.

Centrala Gravelines este situată pe coasta Canalului Mânecii, între Calais şi Dunkerque, iar reactoarele sale sunt răcite cu apa din Oceanul Atlantic.

26 de tone de meduze colectate de pescari

Conform presei locale, pescarii din zonă s-au implicat în ultimele zile într-o acţiune menită să împiedice pătrunderea meduzelor în sursele de alimentare ale turbinelor de pompare a apei, acţiune în urma căreia în cursul zilei de luni au fost colectate 26 de tone de meduze.

Nu este prima dată când această centrală nucleară, care produce 60% din energia electrică destinată părţii de nord a Franţei, a trebuit să-şi oprească reactoare din cauza meduzelor.

Un incident similar a impus în urmă cu exact un an o astfel de oprire, timp de două săptămâni.

Căldura și seceta pun presiune pe centralele nucleare din Europa

Valurile de căldură și nivelurile scăzute ale râurilor afectează deja producția unor centrale nucleare europene. Reactoarele au nevoie de cantități mari de apă pentru sistemele de răcire, iar atunci când debitul râurilor scade sau temperatura apei crește, operatorii sunt nevoiți să reducă producția pentru a limita încălzirea cursurilor de apă și a proteja ecosistemele acvatice.

Franța este deosebit de importantă pentru piața europeană de electricitate, deoarece se bazează masiv pe energia nucleară. În timpul valurilor de căldură din vara lui 2026, capacitatea disponibilă a reactoarelor franceze a fost temporar redusă cu până la 8-9 GW, iar pe 13 iulie, opt reactoare, cu o capacitate combinată de 6,3 GW, au fost afectate, două fiind oprite complet.

Și România este vulnerabilă la astfel de situații. Nivelul foarte scăzut al Dunării a determinat autoritățile să ia în calcul oprirea temporară a Unității 2 de la Cernavodă.

Problema este așteptată să devină mai importantă pe termen lung: Curtea de Conturi din Franța estimează că perioadele de indisponibilitate a reactoarelor asociate schimbărilor climatice s-ar putea tripla sau chiar cvadrupla până în 2050.