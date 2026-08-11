O româncă din Franţa este acuzată că și-a omorât soacra după ce a împins-o pe scări. A încercat apoi să însceneze un accident

Iniţial s-a crezut că femeia suferise un accident domestic, însă investigațiile ulterioare au început însă să ducă la pista unui omor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 29 de ani, rezidentă în localitatea Lescout, departamentul Tarn din Franţa, este acuzată că și-a împins soacra pe scări, în urma unui conflict izbucnit după ce femeia în vârstă de 70 de ani descoperise dispariția a peste 30.000 de euro din conturile sale. Victima a fost transportată la spital în stare gravă și a murit câteva zile mai târziu, fără să-și mai recapete cunoștința. Deşi părea inițial o cădere accidentală, cazul a ajuns să fie tratat de anchetatori drept o posibilă crimă, după verificarea mai multor elemente considerate suspecte.

Pe 24 martie 2026, pensionara, pe nume Cacilda Gonçalves, s-a prezentat la bancă după ce a observat mai multe tranzacții suspecte. Angajaţii băncii i-ar fi confirmat că din conturile sale dispăruseră peste 30.000 de euro, prin retrageri și cumpărături pe care femeia susţinea că nu le făcuse. După întâlnirea cu angajaţii băncii, femeia de 70 de ani, văduvă de aproximativ patru ani, a început să aibă bănuieli cu privire la nora sa care trăia în casa ei, relatează presa franceză.

Românca în vârstă de 29 de ani trăia în casa femeii împreună cu fiul acesteia, în vârstă de 45 de ani şi cu fiica lor în vârstă de patru ani. Pensionara avea o relaţie strânsă cu nepoata sa, dar cu românca se înregistrau foarte adesea tensiuni, iar certurile dintre cele două erau cunoscute de apropiaţi.

Când s-a întors acasă de la bancă, Cacilda și-a contactat din nou consilierul bancar, de această dată în prezenţa norei. Anchetatorii consideră că imediat după încheierea acestui apel ar fi avut loc confruntarea dintre cele două femei privind banii dispăruți. Apoi românca a sunat la 112 și a spus că și-a găsit soacra fără cunoștință la baza scărilor. Victima avea răni grave și sânge pe față. Femeia a fost transportată la spital în stare critică, dar nu și-a mai revenit și a decedat după câteva zile.

Iniţial s-a crezut că femeia suferise un accident domestic, însă investigațiile ulterioare au început însă să ducă la pista unui omor. Analizarea apelurilor telefonice ar fi arătat că românca nu a chemat imediat salvarea. Înaintea apelului la 112, aceasta l-ar fi sunat pe fiul victimei și i-ar fi transmis să nu se grăbească să ajungă la masa de prânz, iar apelul la urgenţe s-ar fi înregistrat aproximativ 20 de minute mai târziu.

Pe de altă parte, rezultatele autopsiei au adâncit suspiciunile, în condiţiile în care medicii legiști au identificat răni severe, printre care două fracturi faciale şi alte leziuni pe care anchetatorii nu le-au considerat compatibile cu ipoteza unei simple căderi pe trepte. Tot în ziua incidentului, un nepot al familiei ar fi surprins-o pe româncă în timp ce încerca să şteargă urmele de sânge de pe podea și de pe scări.

La începutul lunii iulie, după mai bine de trei luni de investigații, românca a fost reținută. În timpul audierilor, confruntată cu elementele strânse de anchetatori, suspecta ar fi recunoscut că între ea și soacră avusese loc o discuţie aprinsă în dimineața respectivă şi că cearta ar fi pornit tocmai de la banii dispăruți. Conform procurorilor, în timp ce soacra cobora treptele, românca ar fi împins-o din spate şi pentru că femeia ar fi încercat să se ridice, nora ar mai fi împins-o încă o dată. În cădere pensionara s-ar fi lovit la cap de o coloană din ceramică aflată lângă baza scării, care s-a şi spart în urma impactului.

Românca a susţinut că nu a urmărit să provoace moartea soacrei sale și a declarat că gestul său a fost produs de panică după confruntarea referitoare la bani. Suspecta a fost pusă sub acuzare pentru omor, escrocherie și abuz de încredere asupra unei persoane vulnerabile și a fost arestată.

Și fiul victimei, partenerul româncei, este cercetat în acest caz, pentru că este suspectat că ar fi profitat de o parte dintre sumele obținute din presupusa escrocherie și a fost pus sub acuzare pentru tăinuire.

Interceptările telefonice dintre cei doi parteneri au arătat că aceştia consumau cocaină, iar o parte dintre banii dispăruți din conturile victimei ar fi fost folosită pentru cumpărarea de droguri. Ancheta în acest caz continuă.