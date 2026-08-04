Un român de 19 ani a murit în timp ce culegea roșii la 40 de grade Celsius, pe un câmp din Italia

În ziua tragediei se înregistrau temperaturi de 40 de grade, când tânărul, care se afla pe câmp la cules de roşii, s-a simţit rău. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 19 ani a murit duminică, după ce i s-a făcut brusc rău în timp ce culegea roșii pe un câmp din Stagno Lombardo, o localitate din Provincia Cremona, în Italia. Tânărul a fost transportat de urgenţă cu elicopterul la spitalul din Cremona, însă, în ciuda eforturilor medicilor, acesta a murit la scurt timp după internare. S-a deschis o anchetă de amploare în acest caz.

În ziua tragediei se înregistrau temperaturi de 40 de grade, când tânărul, care se afla pe câmp la cules de roşii, s-a simţit rău. Colegii săi au sunat la 112, iar medicii sosiţi de urgenţă la faţa locului, i-au acordat primele îngrijiri și au decis să fie transferat de urgență la Spitalul Cremona, cu elicopterul. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, tânărul de 19 ani a murit la scurt timp după internare, relatează presa italiană.

O anchetă a fost demarată de carabinierii companiei Casalmaggiore și de tehnicienii Serviciului de Prevenire și Securitate la Locul de Muncă al ATS Valpadana, care îşi propun să stabilească circumstanţele exacte în care a avut loc tragedia. Din primele cercetări se pare că tânărul lucra cu forme legale.

Anchetatorii au cerut efectuarea autopsiei pentru a înţelege care a fost cauza morţii. Sunt mai multe piste luate în calcul de autorităţi, ar putea fi vorba despre insolație cauzată de deshidratare, un accident vascular cerebral sau afecțiuni cardiace congenitale.

Primarul orașului Stagno Lombardo, Roberto Mariani, și-a exprimat durerea și a transmis condoleanțe familiei. „ Moartea tânărului român este o altă rană destinată să rămână deschisă”, a declarat şi Antonella Forattini, liderul grupului Partidului Democrat din Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților din Italia.

În regiunea Lombardia există, de asemenea, o ordonanță pentru protejarea lucrătorilor de căldură care interzice activitățile în aer liber la soare între orele 12:30 și 16:00 până pe 23 septembrie. Ancheta va stabili dacă ordonanța a fost respectată.

Între timp, sindicatele confederate CGIL, CISL și UIL pentru sectorul agricol au transmis într-un comunicat că demnitatea și siguranța trebuie să fie pe primul loc. Sindicatele au mai adăugat că vor evalua toate inițiativele de protejare a familiei lucrătorului decedat, sperând că responsabilitatea pentru o tragedie care putea și trebuia evitată va fi stabilită cât mai curând posibil.