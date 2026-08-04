Sondaj Reuters: În premieră în ultimul deceniu, americanii îi preferă pe democrați în detrimentul republicanilor în probleme economice

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Americanii îi preferă pe democrați în detrimentul republicanilor ca administratori mai buni ai economiei pentru prima dată în aproape un deceniu, într-un sondaj Reuters/Ipsos, care constată, de asemenea, că nivelul lor de aprobare față de performanța președintelui Donald Trump a scăzut la 35%, potrivit Agerpres.

Obținute printr-un sondaj realizat de miercurea trecută până luni, concluziile arată cum modul în care Trump a gestionat economia, inclusiv creșterea prețurilor la energie ca urmare a războiului din Iran, ar putea afecta șansele partidului său la alegerile intermediare din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului pentru următorii doi ani.

Rata de aprobare a lui Trump a scăzut la 35% de la 37% într-un sondaj anterior Reuters/Ipsos realizat luna trecută, ponderea americanilor care susțin activitatea președinției sale fiind la doar un punct procentual de cel mai scăzut nivel al mandatului său.

Aproximativ 37% dintre alegătorii înregistrați care au răspuns la sondaj au declarat că Partidul Democrat are o abordare mai bună față de economia SUA, comparativ cu 36% care au ales Partidul Republican. Alți 27% au spus că nu sunt siguri sau că un alt partid ar face o treabă mai bună.

Republicanii au avut avantajul asupra economiei pe parcursul majorității primului mandat al lui Trump, între 2017 și 2021, în timpul celor patru ani de putere ai președintelui democrat Joe Biden și în al doilea mandat al lui Trump. Un sondaj Reuters/Ipsos, încheiat în mai 2017, le-a oferit democraților un avantaj, însă întrebarea a fost pusă diferit, fără ca respondenții să aibă opțiunea de a spune că nu sunt siguri sau că un alt partid s-ar descurca mai bine.

Avantajul republicanilor în privința economiei s-a deteriorat constant în timpul mandatului actual al lui Trump, reducându-se la zero în ultimele luni, deoarece finanțele gospodăriilor americane au suferit din cauza creșterii prețurilor la benzină în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului din februarie și a războiului care mocnește de atunci.

Trump a declarat că a ordonat atacurile și conflictul care a urmat pentru a destructura programul nuclear al Iranului, a limita capacitatea acestuia de a ataca rivalii regionali și a crea condiții pentru ca iranienii să-și răstoarne conducătorii clerici. Însă prețurile benzinei au crescut cu peste 25% de la începutul războiului, americanii plătind, în medie, peste un dolar în plus pe galon la pompă.

Sondajul Reuters/Ipsos, realizat online și la nivel național, a constatat că 42% dintre alegătorii înregistrați ar vota pentru un democrat în alegerile pentru Congres și 37% ar vota pentru republicani dacă scrutinul ar avea loc acum. Independenții din sondaj i-au favorizat pe democrați în detrimentul republicanilor cu 12 puncte procentuale. Republicanii vor apăra majorități la limită în Congres la alegerile din 3 noiembrie.

Deși sondajul prezintă o imagine a stării de spirit politice naționale, alegerile propriu-zise pentru Congresul SUA sunt mai complexe. Dintre cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, se așteaptă ca doar aproximativ trei duzini să fie competitive, în timp ce aproximativ opt locuri din Senat se așteaptă să fie competitive.

Trump a respins în repetate rânduri sondajele pe scară largă care arată că americanii sunt nemulțumiți de conducerea sa. Luni dimineață, înainte de publicarea celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, el a postat pe contul său Truth Social: "Cifrele mele REALE din sondaje, nu cele inventate de mass-media false, sunt cele mai bune de până acum".

Sondajul Reuters/Ipsos a adunat răspunsuri de la 4.505 adulți americani și are o marjă de eroare de două puncte procentuale.