Rușii și-au trimis copiii să se distreze într-o tabără controversată din Coreea de Nord. Ce s-ar întâmpla, de fapt, acolo

Peste 400 de elevi ruși sunt în această perioadă în tabăra din Songdowon și au făcut vizite și în capitala Phenian FOTO: KCNA

Sute de copii ruși au ajuns în Coreea de Nord, la Songdowon, o tabără aflată sub sancțiuni occidentale din cauza acuzațiilor că ar fi fost folosită pentru îndoctrinarea copiilor ucraineni răpiți de ruși.

Timp de aproape șapte decenii, copiii nord-coreeni și-au petrecut verile în Tabăra Internațională pentru Copii Songdowon, unde au înotat, s-au jucat și au fost îndoctrinați în spiritul ideologiei familiei Kim, aflată la conducerea țării. Acum, lor li se alătură sute de copii din Rusia și China, într-o demonstrație a apropierii diplomatice tot mai strânse dintre Phenian, Moscova și Beijing.

Un grup de copii ruși a fost dus, în una din zile, să viziteze și capitala Phenian, unde au fost plimbați la palatul copiilor, dar și la un parc de distracții. Câteva fotografii cu copiii ruși au fost publicate pe KCNA:

› Vezi galeria foto ‹

Peste 400 de elevi ruși participă în această perioadă la activitățile organizate în tabără, care a fost inclusă în luna mai pe lista sancțiunilor impuse de guvernul britanic pentru rolul său în „deportarea forțată și reeducarea copiilor ucraineni”, potrivit The Times.

Cel mai mare grup de copii ruși provine din Primorski Krai, regiunea care se învecinează cu Coreea de Nord, potrivit publicației independente NK News.

„La ceremonie au fost rostite discursuri de felicitare”, a transmis Agenția Centrală Coreeană de Știri (KCNA), controlată de stat, într-un reportaj despre deschiderea noului sezon al taberei. „Au fost lansate focuri de artificii... alături de un spectacol ceremonial susținut de fanfara elevilor și de un grup de toboșari, precum și de defilarea participanților la tabără”.

În luna mai, Coreea de Nord și-a rechemat ambasadorul din Londra după ce Ministerul britanic de Externe a sancționat tabăra Songdowon, susținând că aceasta fusese folosită pentru îndoctrinarea copiilor ucraineni aduși din teritoriile ocupate de Rusia.

„Condamnăm și respingem cu fermitate acțiunea răuvoitoare a guvernului britanic, care a vizat chiar și această tabără, o bază sacră pentru educația și dezvoltarea copiilor, în scopul unor manevre politice”, a declarat ambasada Coreei de Nord.

Ministerul britanic de Externe a afirmat că tabăra „este și a fost responsabilă pentru politici sau acțiuni care subminează ori amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și oferă sprijin pentru acestea, prin implicarea și susținerea programului guvernului rus de deportare forțată și reeducare a copiilor ucraineni”.

Tabăra Songdowon, situată în apropierea orașului Wonsan, a fost deschisă în 1960 și a găzduit copii atât din alte țări ale fostului bloc comunist, cât și din Coreea de Nord.

Pe lângă dormitoare, complexul dispune de un acvariu, un parc acvatic, un teren de fotbal, un muzeu de animale împăiate și acces la o plajă privată. În ultimii ani, au venit aici copii din țări precum China, Thailanda, Mongolia și Mexic.

„Tabăra Internațională pentru Copii Songdowon, unde clădirile moderne destinate participanților se îmbină armonios cu frumusețea plajei, oferă toate condițiile necesare pentru ca elevii să dobândească cunoștințe bogate, calități morale alese și o condiție fizică robustă”, relata KCNA în luna mai. „Râsetele copiilor și cântecele lor pline de bucurie răsună în tabără pe tot parcursul anului”.

Capacitatea taberei a fost mărită de la 400 la 1.200 de copii la ordinul lui Kim Jong Un, pe care KCNA îl descrie drept „respectatul mareșal părintesc, înzestrat cu dragoste pentru copii”, care „își dedică fără rezerve timpul său prețios elevilor”.

Potrivit Centrului Regional pentru Drepturile Omului, o organizație neguvernamentală cu sediul în Ucraina, și copii din regiunile ucrainene ocupate de Rusia au fost trimiși în această tabără. „Copiii de acolo au fost învățați să «distrugă militariștii japonezi» și s-au întâlnit cu veterani nord-coreeni care, în 1968, au atacat nava americană USS Pueblo, ucigând și rănind nouă militari americani”, a declarat Kateryna Rashevska, reprezentantă a centrului.