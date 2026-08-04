Locuitorii unui oraș din Spania au luptat cu flăcările pentru a salva un castan vechi de peste 500 de ani, căruia toți îi zic "Bunicul"

Locuitorii unui oraș din Spania au luptat cu flăcările pentru a salva un castan vechi de peste 500 de ani, căruia toți îi zic "Bunicul". FOTO: Profimedia Images

Locuitorii orașului El Tiemblo, din centrul Spaniei, s-au mobilizat cu lopeți, greble și utilaje pentru a apăra de incendii unul dintre cei mai prețuiți arbori ai țării, "El Abuelo", un castan despre care se estimează că are o vechime de peste 500 de ani, scrie France24.

"El Abuelo", care înseamnă "Bunicul", este cel mai cunoscut copac dintr-o pădure seculară de castani aflată în Rezervația Naturală Valle de Iruelas, în provincia Avila. Arborele a fost amenințat de incendiile recente care au distrus aproximativ 77.000 de hectare și au dus la evacuarea a zeci de mii de persoane, înainte ca focarele să fie ținute sub control.

Cu o înălțime de aproximativ 25 de metri și o circumferință a trunchiului de peste 15 metri, castanul este considerat unul dintre cei mai impresionanți arbori seculari din Spania.

"Pădurea de castani este emblema localității El Tiemblo. Nu poți înțelege acest oraș fără ea. Este ca inima noastră", a declarat pentru AFP José Carlos, un tehnician în vârstă de 50 de ani care locuiește în localitate.

Trunchiul său gol este suficient de mare pentru a fi adăpostit animale de-a lungul timpului, iar ramurile răsucite și numeroasele tulpini îi oferă un aspect aproape sculptural.

În timp ce pompierii se concentrau pe protejarea zonelor locuite, iar flăcările înaintau prin pădurile din jurul orașului El Tiemblo, zeci de localnici au format o linie improvizată de apărare, încercând să împiedice focul să ajungă la pădurea de castani în care se află "El Abuelo".

"Am venit cu propriile sape, greble și mașini. Unii au adus chiar și utilaje grele", a povestit Javier Garcia, un fost angajat de laborator în vârstă de 67 de ani, aflat în fața arborelui care a scăpat nevătămat din incendiu.

Garcia a spus că a petrecut patru zile apărând pădurea de castani, ajungând în fiecare dimineață devreme și muncind până la apus. El estimează că aproximativ 120 de localnici au participat la intervenție, în timp ce alți voluntari au pregătit mâncare pentru cei care se luptau cu flăcările, la aproximativ zece kilometri de oraș.

"Așa se proceda odinioară. Când izbucnea un incendiu, comunitatea era chemată, iar oamenii veneau și luptau împreună împotriva focului", a spus Garcia.

"Cea mai mare comoară a noastră"

Flăcările s-au oprit înainte de a ajunge la pădurea de castani, însă au pârjolit pădurea de pini din apropiere.

Joi, fumul încă se ridica din pământul înnegrit. Trei cai pășteau pe o mică porțiune de iarbă care nu fusese atinsă de foc, în timp ce un elicopter arunca apă din aer. Echipele de intervenție continuau să lucreze pentru a împiedica reaprinderea incendiului.

Focul, considerat unul dintre cele mai grave incendii de vegetație produse în ultimii ani în Spania, a izbucnit pe 23 iulie în apropierea localității Burgohondo, din provincia Avila. Alimentat de vântul puternic și de vegetația uscată, incendiul s-a extins rapid.

Mai multe localități, inclusiv El Tiemblo, au fost vizate de ordine de evacuare sau de restricții de circulație. Incendiul a fost adus sub control după opt zile.

Pădurea seculară de castani a fost salvată "mai ales datorită localnicilor, care și-au pus la dispoziție experiența, curajul, energia și timpul, implicându-se cu tot sufletul", a declarat primarul orașului El Tiemblo, Arturo Varas.

Edilul l-a numit pe "El Abuelo" simbolul localității și a explicat că buna cunoaștere a terenului de către localnici a fost decisivă.

Localnici de toate vârstele au participat la intervenție

Potrivit lui Arturo Varas, voluntarii au provenit din toate generațiile. Chiar și localnici în vârstă au urcat prin pădurea abruptă pentru a contribui la protejarea arborelui.

"Toți voiau să ajungă acolo, pentru că atunci când te confrunți cu un asemenea dezastru, fiecare vrea să ajute și să intervină cât mai repede pentru a preveni alte pagube", a explicat edilul.

Pădurea de castani în care se află "El Abuelo" este una dintre principalele atracții turistice ale regiunii, mai ales toamna, când frunzele capătă nuanțe de portocaliu și auriu.

"Sunt foarte mândru de oamenii din orașul meu, care s-au mobilizat și au fost acolo când a fost nevoie", a declarat Jose Carlos.