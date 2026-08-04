Uleiul de măsline se scumpește din nou pentru că seceta și canicula au distrus o parte din recolta de măsline din Europa

Pădure de măslini în flăcări. sursa foto: Getty

Fermierii din întreaga Europă avertizează că producția de alimente e în scădere și că prețurile vor crește, pe măsură ce culturile – de la porumb până la salată – au de suferit din cauza caniculei extreme, a secetei și a incendiilor de vegetație, scrie The Guardian.

Au fost lovite și livezile de măslini, în timp ce criza climatică împinge temperaturile de pe continent spre noi recorduri, ceea ce înseamnă că prețul uleiului de măsline – deja ridicat – ar putea începe să urce iarăși.

Asociația cultivatorilor de legume Légumes de France a avertizat că mii de tone de produse în valoare de zeci de milioane de euro au fost pierdute – inclusiv frunze de salată, morcovi, praz, usturoi și ceapă – producția anumitor culturi urmând să se înjumătățească din cauza lipsei de ploaie.

Vremea toridă din Franța a încetinit și dezvoltarea strugurilor în regiuni viticole precum Champagne, Bordeaux și Burgundia, punând în pericol o recoltă mai mică și una dintre cele mai timpurii culesuri din istorie.

În Champagne, producătorii se așteaptă la cel mai timpuriu cules de până acum, care ar urma să înceapă în jurul datei de 15 august, cu aproximativ o lună mai devreme decât era obișnuit cu câteva decenii în urmă. Cultivatorii estimează acum că recolta de struguri va fi cu circa 10% mai mică decât anul trecut, a relatat Reuters.

În Spania, ministerul agriculturii estimează că recolta de cereale a țării pentru 2026-2027 va scădea de la cele 24 de milioane de tone de anul trecut la puțin peste 18,5 milioane de tone – o prognoză făcută înainte ca incendiile să-și pună amprenta.

Și asta în ciuda faptului că fermierii spanioli sunt mai bine adaptați la condițiile de căldură și uscăciune, cultivând soiuri care rezistă la temperaturi mai ridicate și bazându-se mai mult pe irigații și pe rezervele de apă pentru a gestiona perioadele de secetă.

Uniunea Europeană a redus prognozele de recoltă pentru un întreg meniu de culturi, estimările pentru floarea-soarelui, esențială pentru uleiurile de gătit, fiind în scădere cu 7%. Totodată, porumbul boabe e în scădere cu 6% față de prognoza anterioară, iar estimările pentru cartofi și boabe de soia au fost reduse cu 3%.

Unele țări au fost însă mai puțin afectate decât altele – România, de exemplu, a avut parte de mai multe precipitații, iar cultura de grâu a Italiei s-a dovedit rezistentă.

Organizația agricolă ASAJA a declarat că pagubele directe provocate de foc au lovit livezi, podgorii, terenuri agricole și sere – afectând citricele, avocado, migdalele, viile și legumele – în timp ce stresul hidric și temperaturile extreme au afectat producția de roșii și porumb.

„Deși pierderile de producție la nivel local ar putea reduce volumele de export pentru unele produse”, a declarat un purtător de cuvânt, principala îngrijorare o reprezintă „costurile de producție mai mari”, mai degrabă decât restricțiile asupra comerțului internațional.

Producătorii de ulei de măsline au spus că se așteaptă la o nouă scumpire în acest an, în condițiile în care cultivatorii se confruntă cu o combinație de caniculă extremă, secetă și, în unele cazuri, incendii.

Livezi au ars în Grecia, Italia și Portugalia în această vară, iar chiar și cele din apropiere, care au scăpat de flăcări, au avut de suferit din cauza cenușii purtate de vânt și a calității proaste a aerului. Vremea extrem de caldă a dus și la înmulțirea dăunătorilor, a bolilor și a furtunilor puternice, afectând totodată dimensiunea fructelor.

Prețul uleiului de măsline pe plan mondial scăzuse treptat după vârful atins acum doi ani, provocat de creșterea cererii, de vremea caldă și uscată și de răspândirea dăunătorilor și a bolilor. Cu toate acestea, prețul unei sticle de un litru de ulei extravirgin în magazinele din Marea Britanie rămâne, în medie, peste 8 euro și a început să crească din nou în ultimele luni.

Sarah Vachon, fondatoarea grupului de ulei de măsline Citizens of Soil, a precizat că „dacă vremea nu se ameliorează curând, ar trebui să ne așteptăm la o creștere a prețurilor în toamnă, pentru că vor fi mai puține fructe bune de făcut ulei”.

Walter Zanre, șeful filialei britanice a brandului de ulei de măsline Filippo Berio, a declarat că temperaturile din Spania, principalul producător de ulei de măsline din Europa, au fost mai apropiate de normal decât în restul Europei, dar că pomii suferă din cauza secetei, care îi poate face să-și piardă rodul.

„Combinația dintre pierderea fructelor cauzată de secetă și un cules mai timpuriu va fi urmărită îndeaproape în săptămânile următoare, întrucât ambii factori au potentialul de a influența semnificativ volumele de producție și prețurile de piață ale uleiului de măsline pentru (anul viitor)”, a spus el.

Recolta din Marea Britanie a fost și ea lovită de secetele prelungite, angrosiștii spunând că sunt nevoiți să se orienteze către Spania și alte țări pentru produse de bază precum salata iceberg și broccoli, în timp ce fermierii britanici avertizează asupra unor penurii.

„Valurile repetate de caniculă au grăbit coacerea și recoltarea culturilor de iarnă în mare parte din Europa, scurtând perioada critică de umplere a boabelor și reducând potențial dimensiunea, calitatea și randamentul general al boabelor.

Recoltele de iarnă avansează rapid și rămân rezonabile în multe țări, dar căldura a diminuat potențialul de randament și ar putea afecta calitatea boabelor.

Culturile de vară se confruntă cu o amenințare mult mai serioasă din cauza secetei, a epuizării umidității din sol și a căldurii din timpul înfloririi. Culturile irigate se descurcă în general mai bine decât cele bazate pe ploaie, dar cererea tot mai mare de apă și posibilele restricții la irigații creează un risc suplimentar”, a declarat Jason Bull, director general al importatorului britanic de alimente Eurostar Commoditie.

El a mai precizat că Turcia reprezintă „principala excepție pozitivă”, o primăvară răcoroasă și ploioasă susținând recolte record la culturile de iarnă, în timp ce și perspectivele pentru culturile de vară sunt favorabile.

Și Italia se conturează drept „una dintre poveștile mai pozitive” la producția tipului de grâu folosit pentru făina din prăjituri și biscuiți. Comisia Europeană estimează o creștere de 10% a producției italiene, susținută de randamente îmbunătățite. Și România a avut un an bun, după mai mulți ani de secetă.

Cezar Gheorghe, de la firma de consultanță în piața cerealelor Agricolumn, a estimat că recolta de porumb va ajunge la 8,2 milioane de tone în acest an, față de o estimare oficială de 7,75 milioane pentru 2025, potrivit Reuters.