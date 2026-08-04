Polonia a contestat la Bruxelles decizia în scandalul Pfizer prin care trebuie să plătească 1,3 miliarde de euro pentru vaccinuri

Hotărârea atacată de Polonia se referă la un acord din 2021 pe care Comisia Europeană l-a negociat cu Pfizer în numele țărilor UE. Foto: Getty Images

Polonia a atacat luni hotărârea instanței de la Bruxelles prin care a fost obligată să preia aproximativ 64 de milioane de doze nedorite de vaccin anti Covid-19 și să plătească companiei Pfizer aproximativ 1,3 miliarde de euro. Varșovia a solicitat, de asemenea, judecătorilor să suspende executarea provizorie a hotărârii în timp ce se soluționează contestația, potrivit Politico.

„Decizia instanței de fond nu ia în considerare toate circumstanțele de fapt și de drept relevante ale cauzei”, a declarat Ministerul Sănătății într-un comunicat. Acesta a adăugat că Polonia va folosi „toate mijloacele legale de apărare”, dar a refuzat să dezvăluie argumentele sau dovezile sale, invocând necesitatea de a proteja interesele statului.

Hotărârea atacată de Polonia se referă la un acord din 2021 pe care Comisia Europeană l-a negociat cu Pfizer în numele țărilor UE. Polonia a încetat să mai accepte livrări de vaccinuri în 2022, invocând scăderea cererii și impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Pfizer a dat în judecată Polonia și România în anul următor. În aprilie 2026, o instanță de la Bruxelles a decis că Varșovia rămâne obligată prin contract și a dispus ca aceasta să plătească aproximativ 1,3 miliarde de euro, plus dobânzi și cheltuieli de judecată, pentru dozele nelivrate.

Pfizer a apărat hotărârea belgiană, despre care a declarat pentru Politico că reflectă „importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie, construit pe principiul solidarității dintre statele membre”. Compania a declarat că ia „măsuri adecvate” pentru a asigura conformitatea prin „mecanisme de aplicare a legii stabilite”, adăugând că aceste eforturi au venit în urma „anilor de discuții și a unei flexibilități semnificative pentru a se adapta circumstanțelor statelor membre”.

Amintim că în luna aprilie, și România a pierdut procesul cu Pfizer legat de achiziția de vaccinuri anti-Covid și a fost obligată să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul, în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro. Guvernul a anunțat atunci că analizează oportunitatea atacării deciziei.

La începutul lunii iulie, Conturile ROMATSA au fost blocate în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Conducerea ROMATSA contestă la Bruxelles executarea silită a fondurilor sale, însă instanța a amânat până în ianuarie o decizie.