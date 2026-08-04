TVA zero pentru panouri fotovoltaice și pentru bateriile de stocare. Prosumatorii cer aplicarea de urgență a modelului german

Cele patru parcuri fotovoltaice contribuie la dezvoltarea energiei regenerabile și la securitatea energetică a României. Sursa foto: getty images

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) cere Parlamentului adoptarea în regim de urgență a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care elimină TVA pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare aferente, potrivit unui comunicat de presă.

"Inițiativa legislativă are la bază cadrul legal european introdus prin Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv cota zero de TVA pentru instalațiile fotovoltaice. Germania utilizează deja acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023, cu rezultate concrete în accelerarea investițiilor private și dezvoltarea capacităților de producție și stocare distribuită", precizează reprezentanții prosumatorilor.

Aceștia precizează că seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producției hidroenergetice, nucleare, vulnerabilitățile sistemului energetic și presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investițiile în producția și stocarea distribuită de energie.

"În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investițiile cetățenilor în independența energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic".

Solicitările prosumatorilor

APCE va propune în sesiunea parlamentară din această toamnă un pachet legislativ care să includă:

TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW;

TVA 0% pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalației;

TVA 0% pentru persoanele fizice, ONG-uri, unități de cult, scolile, spitatlele, entitatile publice, IMM-uri eligibile;

eliminarea TVA-ului si a accizelor pentru energia electrică stocată și ulterior utilizată din baterii.

Potrivit calculelor APCE, aplicarea cotei de TVA 0% ar genera anual 96.000 de noi sisteme fotovoltaice instalate; 768 MW putere nou instalată;

1,54 GWh capacitate nouă de stocare; 614 milioane euro investiții private mobilizate.

Impactul bugetar brut estimat prin neîncasarea TVA este de aproximativ 129 milioane euro anual, diminuabil prin plata CASS, Dividende, impozit pe profit, etc de catre firmele instalatoare si foarte important, fiecare euro reprezentând TVA neîncasată generează aproximativ 4,8 euro investiții private, fără ca statul să finanțeze direct aceste investiții prin programe de subvenții.

Pe termen mediu și lung, măsura contribuie la: reducerea importurilor de energie; diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf; creșterea securității energetice; dezvoltarea accelerată a capacităților de stocare distribuite;

reducerea presiunii asupra rețelelor electrice; diminuarea necesarului de finanțare din programele publice de sprijin.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA ZERO pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare funcționează. Investițiile private au crescut, capacitățile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeași bază legală europeană și aceeași posibilitate. Diferența este exclusiv voința politică.

Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic național atunci când depinde de condițiile hidrologice și de importurile de energie. Nu putem aștepta ploaia sau intervenția providenței pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investițiile cetățenilor și ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact așa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.

În plină presiune asupra sistemului energetic, provocată de secetă și oprirea Unității 1 de la Cernavodă, România a fost susținută luni, la prânz, de producția solară. Aproape jumătate din energia produsă în țară a venit din panouri fotovoltaice, ceea ce a permis chiar un export net de peste 1.000 MW.