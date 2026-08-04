Ucraina a atacat cu drone în regiunea Moscovei. Cinci oameni au murit. Rusia a lansat bombe ghidate în Sumî și a ucis trei civili

1 minut de citit Publicat la 11:00 04 Aug 2026 Modificat la 11:00 04 Aug 2026

Depozit al retailerului Wildberries incendiat de un atac ucrainean cu drone în luna iulie. Foto: Profimedia Images

Un atac cu drone a ucis cinci persoane în regiunea Moscovei, a anunțat marți dimineață guvernatorul Andrei Vorobiev, potrivit Agerpres, care citează AFP.

"În această dimineață, forțele de apărare aeriană au respins un atac cu drone asupra regiunii Moscovei", a scris oficialul pe Telegram, precizând că mai multe incendii au izbucnit în zona industrială Novoselki după o lovitură asupra unui depozit.

⚠️Drones strike Wildberries warehouses in Moscow and Leningrad regions ⚠️https://t.co/i6WATRJ5U7 pic.twitter.com/6EDmcQbcG7 — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) August 4, 2026

"Conform informațiilor preliminare, cinci persoane au fost ucise și alte șase rănite", a adăugat el.

Este un număr mare de morți pentru regiunea capitalei ruse, situată la câteva sute de kilometri de linia frontului, unde armatele rusă și ucraineană se confruntă de mai bine de patru ani, notează agenția de presă franceză.

Ucraina a efectuat atacuri aeriene asupra depozitelor rusești în ultimele săptămâni, ca parte a unei campanii de durată a Kievului împotriva infrastructurii civile din Rusia.

Încă un depozit Wildberries lovit de ucraineni

Ucraina a vizat în mod specific depozitele companiei de comerț electronic Wildberries.

În regiunea Leningrad, un atac a provocat un incendiu la un centru logistic Wildberries, a anunțat serviciul de presă al companiei, marți dimineață, pe Telegram.

Guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko, a menționat că 17 drone au fost doborâte în regiune și că au fost observate pagube în zona unui depozit.

Rusia a lansat bombe ghidate în Sumî

De partea ucraineană, în regiunea Sumî, doi copii și o persoană în vârstă au fost uciși în cursul nopții de bombe ghidate rusești, potrivit guvernatorului Oleg Grigorov.

Cadavrele celor două fete au fost găsite în ruinele casei lor, potrivit aceleiași surse.

Orașul Herson a fost, de asemenea, vizat peste noapte de armata rusă, un localnic în vârstă de 52 de ani fiind rănit, conform administrației militare a orașului.