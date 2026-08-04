Cel mai lung râu al Italiei se evaporă: Pe râul Pad apar insule uriașe cu vegetație, iar apa sărată amenință o importantă deltă

În ultimele zile, scăderea nivelului râului Pad a depășit recordul negativ din 2022. FOTO: Profimedia Images

Seceta extremă care afectează Europa pune sub presiune și râul Pad, cel mai lung curs de apă al Italiei, al cărui debit a coborât la niveluri record. Acesta este de peste două ori mai mic decât pragul considerat necesar pentru a împiedica pătrunderea apei sărate din Marea Adriatică, iar efectele se resimt deja în agricultură, navigație și în ecosistemele Deltei Padului, potrivit laprovinciacr.it.

În ultimele zile, scăderea nivelului râului Pad a depășit recordul negativ din 2022, ajungând la -8,58 metri, față de nivelul hidrometric de referință. Temperaturile rămân ridicate în italia, ceea ce favorizează o evaporare puternică, iar pana de apă sărată (fenomen care apare atunci când debitul râului nu mai este suficient pentru a împiedica înaintarea apei mării) continuă să urce pe cursul fluviului, cu riscuri majore pentru irigarea culturilor agricole.

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În prezent, râul Pad are un debit de aproximativ 200 de metri cubi pe secundă, mult sub pragul minim de 450 de metri cubi pe secundă, considerat necesar pentru a împiedica pătrunderea apei sărate din Marea Adriatică în amonte. Ca urmare, pana de apă sărată a ajuns la aproape 40 de kilometri de vărsare, iar situația este și mai gravă pe brațul Po di Goro.

Consecințele afectează direct agricultura. Atunci când salinitatea ajunge în canalele de irigații, captările de apă trebuie limitate sau suspendate pentru a evita distribuirea unei ape nepotrivite pentru culturi. Riscul vizează și pânza freatică, zonele umede și echilibrul ecologic al Deltei Pad. În aval au fost instalate bariere împotriva pătrunderii apei sărate, însă acestea nu sunt suficiente dacă vremea rămâne neschimbată. Iar prognozele nu indică o îmbunătățire în zilele următoare; dimpotrivă, temperaturile sunt așteptate să crească.

Pe lângă agricultură, situația creează probleme și pentru navigație, inclusiv pentru ambarcațiunile de agrement. Traficul comercial este oprit încă din luna mai, iar companiile care operează în portul Cremona profită de această perioadă pentru lucrări de întreținere la instalațiile de încărcare și descărcare.

Râul este presărat cu trunchiuri de copaci ieșite la suprafață și cu insulițe de nisip. Probleme întâmpină și cei care vâslesc: vâslele lovesc frecvent fundul râului, iar „repeziciunile” create de relieful albiei, înainte de zona Maginot, reprezintă un obstacol dificil. Cei care navighează în aval trebuie să fie atenți la bancurile de nisip, care au ajuns până la jumătatea râului și sunt deja acoperite de vegetație, iar apa care se strecoară printre insulițe ascunde adesea trunchiuri și pietre ieșite la suprafață.