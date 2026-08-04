Criză majoră în Europa: Seceta severă se extinde rapid și împinge Dunărea spre debite istorice. Lista cu cele mai afectate țări

Țările din Europa afectate de secetă severă 11-20 iulie 2026. Sursa foto: European Drought Observatory

Europa traversează una dintre cele mai severe perioade de secetă din ultimii ani, iar efectele sunt vizibile în tot mai multe regiuni ale continentului. Cele mai recente date ale Observatorului European pentru Secetă arată că zone întinse din vestul și centrul Europei se află deja în stare de avertizare și alertă, pe fondul lipsei prelungite a precipitațiilor și al temperaturilor extrem de ridicate.

Printre cele mai afectate state se numără Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos, Elveția, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, vestul României, Bulgaria și Serbia. La acestea se adaugă suprafețe extinse din nordul Italiei și vestul Ucrainei, unde seceta continuă să se intensifice.

Situația este agravată de faptul că vestul și centrul Europei se confruntă deja cu al patrulea val de caniculă al acestei veri. Temperaturile foarte ridicate accelerează evaporarea apei din sol și contribuie la adâncirea deficitului hidric, într-un moment în care rezervele de apă sunt deja la niveluri foarte scăzute.

Cantități de precipitații mult sub valorile normale pentru această perioadă

În numeroase regiuni, cantitățile de precipitații înregistrate în ultimele două luni nu au depășit 50 de litri pe metrul pătrat, mult sub valorile normale pentru această perioadă. Deficitul pluviometric prelungit, combinat cu temperaturile extreme, a dus la degradarea accentuată a rezervei de apă din sol și la extinderea rapidă a secetei agricole și hidrologice.

Una dintre cele mai îngrijorătoare situații este înregistrată în bazinul hidrografic al Dunării. Lipsa precipitațiilor afectează atât fluviul, cât și principalii săi afluenți, unde sunt raportate debite istorice sau apropiate de minimele istorice.

Scăderea nivelului apelor are consecințe importante asupra navigației fluviale, reduce producția de energie hidroelectrică și pune presiune asupra alimentării cu apă a populației și a activităților economice. În același timp, ecosistemele acvatice sunt afectate de diminuarea debitelor și de temperaturile ridicate ale apei, care pot avea efecte asupra biodiversității.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unor precipitații consistente în perioada următoare, seceta ar putea continua să se extindă în mai multe regiuni ale Europei, cu impact major asupra agriculturii, resurselor de apă și infrastructurii, într-unul dintre cele mai dificile sezoane estivale din ultimii ani.