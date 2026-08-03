E cod roșu de caniculă în Italia: Aproape toate orașele mari sunt vizate de alerta meteo. Doar două nu au intrat sub „domul de căldură”

1 minut de citit Publicat la 14:32 03 Aug 2026 Modificat la 14:32 03 Aug 2026

Alerte meteo de caniculă în Europa, 3 august 2026. Sursa foto: Meteoalarm.org

Aproape toate cele 27 de mari oraşe din Italia monitorizate de Ministerul Sănătăţii, erau vizate luni de o alerta de grad maxim, cod roşu, pe fondul celui de-al patrulea val de caniculă care s-a abătut asupra Italiei anul acesta, informează agenţia ANSA, potrivit Agerpres.

Doar două dintre ele fac excepție: Messina şi Reggio Calabria.

Căldura intensă, cu temperaturi care ajung la 40 de grade Celsius în anumite regiuni, va continua cel puţin o săptămână, potrivit prognozelor.

Codul roşu (alertă de nivelul 3) indică o situaţie de urgenţă provocată de un val de caniculă prelungit, care prezintă un risc ridicat pentru sănătate chiar şi în cazul persoanelor tinere aflate într-o stare bună de sănătate.

Valurile de caniculă de anul acesta au fost asociate cu o serie de decese şi, alături de incendiile de vegetaţie şi seceta, au provocat probleme importante pentru afaceri, în special pentru agricultură.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, criza climatică provocată de emisiile de gaze cu efect de seră în urma activităţii umane sporeşte frecvenţa şi intensitatea fenomenelor meteo extreme cum ar fi valurile de caniculă, secete, furtuni şi inundaţii.

Deşi gazele cu efect de seră care produc încălzirea globală provin din mai multe surse, principalul factor este arderea combustibililor fosili precum petrol, gaze şi cărbune, din vânzarea cărora giganţii economici mondiali generează profituri uriaşe.