Valul de căldură din iunie a fost unul dintre cele mai mortale dezastre climatice din Europa, cu 14.000 de decese

Valul de căldură, care a început în jurul datei de 18 iunie și a durat până la 1 iulie, a doborât recorduri în mai multe țări. FOTO: Agerpres

Valul de căldură record de luna trecută a ucis mii de oameni în Europa de Vest, devenind unul dintre cele mai mortale dezastre climatice de pe continent.

Datele oficiale preliminare privind mortalitatea și estimările cercetătorilor din cele mai afectate șase țări indică cel puțin 14.000 de decese suplimentare în perioada de căldură extremă, potrivit analizei Politico.

Valul de căldură, care a început în jurul datei de 18 iunie și a durat până la 1 iulie, a doborât recorduri în mai multe țări. Oamenii de știință au descoperit că temperaturile extraordinare ar fi fost practic imposibile fără schimbările climatice cauzate de om, determinate de arderea combustibililor fosili.

Cifrele analizate de Politico includ aproximativ 2.000 de decese suplimentare în Franța, 1.740 în Belgia, 6.800 în Germania și 480 în Olanda, precum și 810 decese legate în mod specific de căldură în Spania și aproximativ 2.200 de decese cauzate de căldură în Marea Britanie.

Un set de date separat, publicat luni de EuroMOMO, un serviciu de monitorizare a mortalității susținut de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de Organizația Mondială a Sănătății, a arătat că cele 27 de țări membre ale sale au raportat 10.650 de decese în plus între 22 și 28 iunie. Aceste cifre s-ar putea modifica pe măsură ce apar mai multe date.

Decesele în plus reprezintă creșterea mortalității în comparație cu nivelurile medii. Deși cifrele surprind decesele din toate cauzele, această măsură este utilizată pentru a evalua rapid numărul deceselor cauzate de valurile de căldură; obținerea unui număr precis de decese legate de căldură este o muncă minuțioasă, deoarece temperaturile ridicate ucid nu numai prin insolație, ci și prin exacerbarea afecțiunilor existente.

„Este foarte plauzibil ca aceste cifre să fie legate în primul rând de căldură”, a declarat Lasse Skafte Vestergaard, medic șef la Institutul Statens Serum din Danemarca, care găzduiește EuroMOMO, despre constatările serviciului.

„Nu există alte explicații evidente sau amenințări la adresa sănătății publice în prezent în Europa care ar putea explica acest lucru”, a declarat el pentru Politico. „Și cifrele sunt într-adevăr destul de neobișnuite în ceea ce privește magnitudinea.”

Cifrele EuroMOMO nu includ o defalcare la nivel de țară, deși serviciul a menționat că decesele în exces au fost deosebit de mari în Franța și Belgia la sfârșitul lunii iunie.

Totuși, multe dintre țările cele mai afectate din Europa de Vest au publicat date preliminare privind mortalitatea în exces în ultimele zile, în timp ce în altele, oamenii de știință au efectuat o primă estimare a numărului de decese.

Mii de decese în vestul Europei

În Franța, unde temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, agenția de sănătate publică a declarat la începutul lunii iulie că țara a înregistrat 2.025 de decese în plus între 22 și 28 iunie, reprezentând o creștere de 29% față de săptămâna precedentă. Majoritatea acestor decese suplimentare au avut loc la persoane cu vârsta de 45 de ani sau peste.

Regiunea Île-de-France, care include Parisul, a înregistrat o creștere deosebit de mare a numărului de decese în acea săptămână, cu 619 decese în plus, ceea ce corespunde unei creșteri de 62,8%. Agenția de sănătate a avertizat că această cifră ar putea fi o subestimare.

În Belgia, institutul de sănătate publică Sciensano a declarat miercuri că a înregistrat 1.747 de decese în plus între 18 iunie și 1 iulie. Regiunea francofonă Valonia a fost cea mai afectată, cu 919 decese suplimentare, sau o creștere de 76%.

Deși persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului de a muri în timpul valurilor de căldură, Sciensano a remarcat că 280 dintre decesele în plus au avut loc la persoane cu vârsta sub 65 de ani - adăugând că valul de căldură a fost cel mai mortal din Belgia de când au început înregistrările în anul 2000.

Germania, cea mai afectată țară de valul de căldură

Germania a înregistrat 6.800 de decese în plus în săptămâna 22 iunie - 28 iunie, potrivit biroului său de statistică.

Organismul de sănătate publică al țării, Institutul Robert Koch (RKI), a dezvoltat, de asemenea, un model de estimare a mortalității legate de căldură și a estimat săptămâna trecută că 5.100 de decese pot fi atribuite temperaturilor ridicate din 2026 până în prezent, marea majoritate apărând în timpul valului de căldură din iunie. Acesta a adăugat că aceste cifre ar putea fi o subestimare.

Între 18 și 30 iunie, Spania a înregistrat 812 decese în plus care pot fi atribuite direct cauzelor legate de căldură, potrivit sistemului de monitorizare al Institutului de Sănătate Carlos III, un organism public național de cercetare.

Deși Spania a înregistrat o căldură excepțională, cu temperaturi mult peste 40°C în unele zone, o pondere mai mare a locuințelor spaniole au acces la aer condiționat: aproximativ 40% față de media europeană de 20%.

În Olanda, institutul național de sănătate publică a înregistrat 480 de decese în plus în săptămâna 22-28 iunie, dar a avertizat că o „imagine completă” va apărea abia după ce vor fi disponibile date suplimentare în câteva săptămâni.

Majoritatea deceselor au avut loc la persoane cu vârsta peste 80 de ani, a declarat institutul.

Oamenii de știință au declarat luni că au estimat că 2.200 de persoane au murit din cauze legate de căldură în Anglia și Țara Galilor în perioada 18-28 iunie.

În lunile mai și iunie, se crede că 2.700 de persoane au murit din cauza temperaturilor ridicate, potrivit cercetătorilor, care includ oameni de știință de la Imperial College London, Met Office din Marea Britanie și London School of Hygiene and Tropical Medicine.

De asemenea, au calculat că 42% dintre aceste decese pot fi atribuite creșterii temperaturii cauzate de schimbările climatice.

„Aceste valuri de căldură record arată încă o dată că criza climatică nu este o amenințare viitoare, ea se întâmplă acum”, a declarat secretarul pentru Energie al Marii Britanii, Ed Miliband, ca răspuns la constatări.