Slovacia înregistrează temperaturi record din cauza valului de căldură extremă: 42,2 grade Celsius

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Slovacia a înregistrat, joi, un nou record absolut de temperatură, de 42,2 grade Celsius, a anunţat agenţia naţională de meteorologie, din cauza valului de căldură extremă care afectează Europa Centrală, informează AFP, potrivit Agerpres.

Această măsurătoare, realizată la Dolne Plachtince, un sat din sudul ţării, a depăşit precedentul record de 41,4 grade, stabilit miercuri în sud-vestul Slovaciei, a transmis Institutul Slovac de Hidrometeorologie (SHMU) într-un comunicat.



În Bratislava, capitala ţării, care s-a confruntat şi ea în această săptămână cu temperaturi fără precedent, Maros Danko, un bărbat de 38 de ani, a dezvăluit că petrece mai mult timp în locuinţa sa decât de obicei.

„Încerc să nu ies afară. Nu pot să fac sport în timpul zilei. E greu de suportat”, a adăugat el.

Recordul absolut de temperatură în Slovacia fusese doborât deja de două ori în luna iunie.

Organizația Meteorologică Mondială a anunţat, marţi, că pentru perioada august - octombrie 2026 sunt prognozate valuri de căldură extremă și recorduri de temperatură pe tot Globul. Conform hărţii prezentate de specialişti, canicula ar urma să pună stăpânire pe aproape toate regiunile de pe Pământ.

Meteorologii avertizează că El Niño va fi și mai dur până în octombrie, iar apa oceanelor va atinge, de asemenea, temperaturi record.

El Niño continuă să se intensifice constant, iar specialiștii se așteaptă ca acesta să domine modelele climatice globale în sezonul august-octombrie 2026, crescând probabilitatea unor temperaturi peste normal în mare parte a lumii și determinând schimbări semnificative în modelele de precipitații, avertizează vineri Organizația Meteorologică Mondială (OMM).