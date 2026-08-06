Eclipsa totală de Soare de miercurea viitoare va avea „posibile repercusiuni” asupra producției de energie. Cum se pregătește UE

1 minut de citit Publicat la 21:19 06 Aug 2026 Modificat la 19:25 07 Aug 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energia Electrică (ENTSO-E) se pregătește pentru „posibile repercusiuni” asupra producției europene de energie, din cauza eclipsei totale de Soare care va avea loc miercurea viitoare, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, citat de Agerpres.

„Eclipsa solară de săptămâna viitoare, din 12 august, va afecta producția de energie.

De aceea, ENTSO-E ha a creat un grup operativ dedicat pregătirii acestui eveniment și, mâine, vineri, membrii acestuia se vor reuni pentru a se pregăti pentru eventuale repercusiuni”, a declarat purtătoarea de cuvânt pentru climă și energie a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, la conferința zilnică de presă a executivului european.

Itkonen a spus că nu se așteaptă ca impactul eclipsei „să fie foarte mare”, deoarece fenomenul urmează să aibă loc aproape de apusul Soarelui.

Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a explicat că executivul european „analizează situația în mod cuprinzător, din toate unghiurile, urmărind foarte îndeaproape orice factor care ar putea avea o influență”.

Ea a dat, de asemenea, asigurări că „nu sunt probleme de securitate în aprovizionarea cu energie electrică”.

Eclipsa va putea fi observată miercuri, 12 august, din anumite zone din Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, Oceanul Atlantic, Spania și o mică parte a Portugaliei.

Temporar, Luna va acoperi Soarele și se va face noapte în plină seară de vară, începând cu ora 19:30, ora peninsulară. Fenomenul va ajunge la apogeu în jurul orei 20:30, ora Spaniei.